Neckar-Odenwald-Kreis.Integration und gleichberechtigte Teilhabe von Zielgruppen, die bisher nicht nachhaltig erreicht wurden, sind Zukunftsaufgabe von Sportvereinen, Sportkreisen und Sportverbänden. Es gilt die Potenziale von Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund oder sozial Benachteiligter als Mitglieder, freiwillig Engagierte, sportliche Talente, Übungsleiter und Vereinsfunktionäre zu aktivieren. Der Badische Sportbund unterstützt Sportvereine daher auch in Corona-Zeiten mit dem Programm „Integration durch Sport“, um die Integration in der Gesellschaft weiter zu fördern. Durch die zusätzliche Förderung integrativer Angebote, die im digitalen Raum durchgeführt werden, soll die Angebotsvielfalt des Bundesprogramms bewahrt und Planungssicherheit für Vereine geschaffen werden. Entsprechende Förderanträge können bis Sonntag, 19. Juli, beim Badischen Sportbund Nord gestellt werden. Ansprechpartnerin beim BSB in Karlsruhe ist F. Nagel, E-Mail: b.nagel@badischer-sportbund.de, Telefon 0721/180827. Der Sportkreis Mosbach weist daraufhin, dass der geplante Sportabzeichentag, am Sonntag, 5. Juli, im Elzstadion abgesagt ist. Eine Umsetzung der entsprechenden Regelungen der Corona-Landesverordnung sei für den Sportkreis nicht leistbar.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.06.2020