Insgesamt 30 Infizierte

Neckar-Odenwald-Kreis.Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises erhielt am Donnerstagabend und Freitagvormittag die Bestätigung über sechs weitere Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus im Kreis.

Bei den betroffenen Patienten handele es sich um vier Männer im Alter von 27, 47, 50 und 62 Jahren. Zwei waren in einem Risikogebiet, bei zweien könne der Infektionsweg aktuell nicht nachvollzogen werden. Ebenso infizierten sich eine 49- und eine 50-jährige Frau, die ebenfalls in einem Risikogebiet gewesen sind. Derzeit sei bei den Betroffenen die Behandlung in einer Klinik nicht not-wendig. Alle seien auf Anordnung des Gesundheitsamtes zu Hause isoliert worden und die Ermittlung der Kontaktpersonen laufe. Diese würden jeweils einzeln informiert und müssten ebenfalls zu Hause bleiben. Insgesamt gibt es nun 30 bestätigte Fälle im Kreis. Im benachbarten Main-Tauber-Kreis gibt es mittlerweile 44 Fälle – vier mehr als am Donnerstag.

Bei Fragen steht das Bürgertelefon des Landratsamtes Neckar-Odenwald-Kreis täglich zwischen 8 und 16 Uhr unter den Telefonnummern 06261/843333 und 06281/52123333 zur Verfügung. Stets aktuelle Informationen gibt es auch auf der Webseite des Robert Koch-Instituts unter www.rki.de und des Landratsamtes unter www.neckar-odenwald-kreis.de.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.03.2020