Initiative der Ortschaftsverwaltung im Fokus

Götzingen.Die närrische Gefolgschaft derer von und zu Herzkerschehausen startete schwungvoll und mit Begeisterung in den Endspurt der 66-er Jubiläumskampagne.

Voll besetzt, farbenfroh und mottogerecht dekoriert und somit in einer tollen Atmosphäre präsentierte sich die Getzemer Narhalla am Samstag bei der 48. Auflage des traditionellen Jägerballs, der unter dem Motto „Manege frei“ stand. Und ohne Frage hat keiner der Besucher sein Kommen bereut, gab es doch einen abwechslungsreichen und humorvollen „Faschenoachtschobed“ zu erleben.

Für den musikalischen Part zeichnete die Musikkapelle Götzingen sowie der „Odenwald-DJ“, für den Augenschmaus gab es diverse begeisternde Show-Tanz-Auftritte. Für überraschende Effekte sorgte „Maximus der Magier“, der mit seinen Zaubertricks direkt an den Tischen immer wieder Staunen undLachen auslöste. So herrschte eine tolle Stimmung unter den fröhlich-bunt kostümierten Gästen, fleißig wurde das Tanzbein geschwungen und so perfekt die „heiße Phase“ der Getzemer Narre eingeleitet.

Zum Gänschmarsch am Sonntag hatte sich eine stattliche Schar närrischen Volkes aller Altersstufen beim Schulhaus versammelt. Unter Vorantritt der Musikkapelle zog der Gaudiwurm dann singend, tanzend und allerlei Klamauk verbreitend durch Herzkerschehausen. Mit dabei waren unter anderem die Prinzengarde in ihrem Astronautenoutfit von ihrem futuristischen Showtanz „Space Sherry’s – Ab durchs Weltall!“ sowie die beim Kappenabend anlässlich des personellen Notstandes derer von und zu Herzkerschehausen zum FG-Jubiläum gekürte „Interims-Prinzessin“.

Absolut im Fokus des Interesses stand die Initiative der Ortschaftsverwaltung beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft!“ und ganz besonders erfreulich dabei das Engagement des Ortschaftsrates um die praktische Demonstration der damit verbundenen Zukunfts-Vision „Wer in Getzi lebt hot Glück, denn es geht vorwärts hier – Stück für Stück!“.

Zahlreiche Einzelmasken oder auch Paare und kleine Grüppchen ergänzten das närrische Geschehen und boten den Zaungästen am Sonntag ein farbenfrohes Bild närrisch-fröhlicher Getzemer Stroßefaschenoacht. jm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 25.02.2020