Informationstafel soll über Geschichte informieren

Stürzenhardt.Die Einwohnerschaft von Stürzenhardt will ein altes Brückchen renovieren lassen, das sich unweit vom Heuweg mitten im Wald befindet. Der Forst trägt den Namen „Streitwald“ aus einer Zeit, als sich Ortschaften und Herrschaften um das Stück Wald zwischen Steinbach, Stürzenhardt und Hettigenbeuern stritten.

Das steinerne Brücklein mitten im Wald fällt kaum auf. Es ist vermoost und zugewachsen, macht aber dennoch einen stabilen Eindruck. Keiner weiß genau, wie alt es ist. Für Ortsvorsteher Benno Berberich ist es ein steinerner Zeuge eines Streites, der vor fast 250 Jahren die Gemüter bewegte und dem Forst seinen Namen gab: Streitwald.

Wichtiger Nahrungslieferant

Gerlinde Trunk, ehemalige Archivarin der Stadt Buchen, berichtete im Heimatbuch „700 Jahre Hettigenbeuern“ über diese Auseinandersetzung, die über hundert Jahre währte. Der Streitwald befindet sich am Südhang des Morretals zwischen Hettigenbeuern, Steinbach und Stürzenhardt. Er trägt seinen Namen seit dem 18. Jahrhundert. Trunk weist darauf hin, dass damals der Wald als wichtiger Nahrungslieferant für Mensch und Vieh galt. Man sammelte darin Beeren, Pilze und Kräuter, Rinder, Ziegen, Schafe und Schweine fraßen darin Eicheln und Bucheckern, das Herbstlaub wurde gesammelt, um es als Düngemittel auf Gärten und Äcker zu verteilen. Aus der Baumrinde gewann man Gerblohe, aus dem Holz Holzkohle und Pottasche für die Glasherstellung. Um den Streitwald stritten sich die Vertreter des Kurfürstlich-Mainzischen und des Hochfürstlich Würzburgischen Hofs sowie das Adelshauses von Berlichingen. Deren Herrschaftsgebiete grenzten in diesem Gebiet aneinander.

Nach einem Protokoll vom 9. Oktober 1781 „eskalierten“ die Streitereien gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Wir Gerlinde Trunk erläuterte, währte der Konflikt damals schon über hundert Jahre lang. Dabei ging es vor allem darum, wer das Waldstück in welcher Form nutzen darf. In der schriftlichen Einigung aus dem Jahr 1781 verzichteten alle Beteiligten auf ihre Forderungen, zum Bespiel auf Schadensersatz. Außerdem wurde der strittige Waldbezirk zwischen dem Erzstift Mainz und dem Haus von Berlichingen aufgeteilt. Die eine in Richtung Stürzenhardt gelegene Hälfte sprach man Mainz zu, die andere, an den Burgberg grenzende Hälfte den Berlichingern. Grenzsteine sollten die Aufteilung in der Natur sichtbar machen. Außerdem erhielt das Erzstift das Recht, das in seinem Teil des ehemals strittigen Wald geschlagene Holz auf dem Forellenbach immer und ungehindert flößen zu dürfen. Für alles übrige auf dem Bach transportierte Holz sollten die Mainzer pro Klafter sechs Kreuzer an die Ortsherrschaft von Berlichingen zahlen.

Die Freiherren von Berlichingen erlaubten außerdem ihrer Gemeinde Hettigenbeuern, einen Teil des hiebbaren Gemeindewalds zu fällen und das Holz zu verkaufen. Mit dem Erlös sollte die Gemeinde die Kosten bestreiten können, die ihr durch den mehr als hundertjährigen Streit entstanden waren. Am 14. März 1782 wurden in dem Wald 33 Grenzsteine gesetzt, die den Verlauf der Grenze markierten. Nach den Informationen von Gerlinde Trunk tragen diese auf einer Seite das kurmainzische Rad und die Jahreszahl 1782, auf der anderen die Buchen H und B für Hettigenbeuern.

Fünf Jahre später flackerte die Auseinandersetzung um den Streitwald noch einmal auf. Johannes Trunk forderte gegenüber einem Amtmann Schadenersatz. Denn die Kurmainzer hätten vor vielen Jahren Holz im Streitwald geschlagen und auf seinem Wiesengrundstück neben dem Bach gelagert, um des später mit Flößen wegzuschaffen. Mehrere Jahre lang habe dieses Holz auf seiner Wiese gelegen und sei erst im Jahr 1774 durch den Bach geflößt worden. In dieser Zeit habe er das Wiesenstück nicht mähen können und kein Futter für seine Rinder erhalten. Hochwasser, das die Mainzer durch das Flößen verursacht hätten, habe einen Teil seiner Wiese zerstört.

Im Zuge der Auseinandersetzung stellte sich heraus, dass mehrere Gemeindemitglieder durch „Handtreue an Eides statt“ auf jeglichen Schadenersatz verzichtet und „hierauf etliche Maß Wein im Wirtshaus getrunken“ hätten, darunter auch der Beschwerdeführer. Johannes Trunk musste wohl oder übel auf eine Entschädigung verzichten. mb

