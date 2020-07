Informationen und Gelegenheiten zum Gespräch

Buchen.Der CDU-Stadtverband Buchen, die CDU-Gemeinderatsfraktion und die Junge Union Buchen starten am Samstag, 25. Juli, zur jährlichen Radtour rund um Buchen. Auch in diesem Jahr führt die Fahrt wieder zu interessanten Stationen im Stadtgebiet.

Treffpunkt zur gemeinsamen Abfahrt ist um 13.30 Uhr vor dem Rathaus auf dem Wimpinaplatz. Folgende Stationen sind vorgesehen: Baustellenführung am BGB durch den bauleitenden Architekten Nico Hofmann, Kurze Vorstellung der Sanierungsmaßnahmen am D-Gebäude der ZGB; „Grünes Band“: Hochwasserschutzmaßnahme am Lohplatz mit Morre-Renaturierung, Erweiterung des Waldkindergartens der „Rothfüchse“, Fahrt entlang des neuen Walderlebnispfades; Fahrt über den Limbacher Weg zum „Rüdtschen Eck“: Baustelle zum dreispurigen Ausbau der B 27 zwischen Buchen Süd und der L 523 Richtung Mudau; Fahrt über den Roßhof nach Bödigheim; Kinderhaus Bödigheim: Vorstellung der Baumaßnahmen zur Einrichtung einer weiteren Kindergartengruppe und Schaffung eines weiteren Raumes für die Grundschule; Hochwasserschutzkonzept des Zweckverbandes Seckach/Kirnau: Erkundung der innerörtlichen Maßnahmen und Renaturierung des Hiffelbachs; Besichtigung des überörtlichen Schutzbeckens Bödigheim/Wolfsgrundbach; Rückfahrt nach Buchen auf dem Radweg; Abschluss und Ausklang in der Pizzeria „Paganini“ in Buchen.

Neben ausführlichen Informationen besteht auch die Möglichkeit, mit zahlreichen Mandatsträgern der Stadt Buchen persönlichen Kontakt aufzunehmen.

Die Bundestagsabgeordneten Nina Warken und Alois Gerig haben ebenfalls ihre Teilnahme zugesagt. Eingeladen sind alle Bürger, die neben einer gemütlichen Radtour auch Interesse an der Kommunalpolitik und Stadtentwicklung haben. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Um die Hygieneregeln einhalten zu können, sollen alle Teilnehmer einen Mund-Nasen-Schutz mitnehmen, um diesen gegebenenfalls kurzzeitig aufsetzen zu können.

