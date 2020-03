Informationen über Erziehungsthemen

Buchen.Mehr Freude und Leichtigkeit in der Erziehung verspricht der Elternkurs des Deutschen Kinderschutzbundes Neckar-Odenwald-Kreis in Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus am Donnerstag, 19., 26. März; 2., 23., 30. April; 7. Mai, und ein Nachtreffen.

Der Elternkurs informiert in vertrauensvoller Atmosphäre über die wichtigsten Erziehungsthemen. Er bietet Raum zum Nachdenken und zum Erfahrungsaustausch, beantwortet Fragen rund um Kinderentwicklung und Kindererziehung. Angesprochen sind alle, die Kinder erziehen - Mütter, Väter, Alleinerziehende oder auch Großeltern, Eltern in Patchworkfamilien oder beruflich Erziehende - ganz egal, in welchem Alter die Kinder sind. Die Wissensvermittlung wird aufgelockert durch praktische, realitätsnahe Übungen. Das Gelernte wird zwischen den Treffen im Alltag erprobt. Erziehende treffen sich im Mehrgenerationenhaus, Hollergasse 14. Eine Teilnahmegebühr wird erhoben. Über das Landesförderprogramm „Stärke“, ist eine Kostenübernahme in vielen Fällen möglich. Auskunft und Anmeldung unter Telefon 06261/9368803, Geschäftsstelle Kinderschutzbund, E-Mail: geschaeftsstelle@dksb-nok.de.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 02.03.2020