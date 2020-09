Infoabend zur Geburtshilfe Buchen

Buchen.Aufgrund der großen Resonanz veranstalten die Neckar-Odenwald-Kliniken am Mittwoch, 23. September, um 18 Uhr einen weiteren virtuellen Informationsabend der Geburtshilfe. Dr. Winfried Munz, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, wird mit Hebamme Ramona Throm ein weiteres Mal über die Geburtshilfe am Standort Buchen informieren. In der 60-minütigen Veranstaltung kommen Themen rund um die Schwangerschaft, die bevorstehende Geburt und die Betreuung nach der Geburt zur Sprache. Wer an der Informationsveranstaltung teilnehmen möchte, benötigt einen Computer, ein Tablet oder ein Smartphone, das über einen Lautsprecher verfügt und mit dem Internet verbunden ist. Zudem können sich Teilnehmer über ein Festnetz-Telefon einwählen. Zur Anmeldung schicken die Interessenten eine E-Mail mit ihrem Namen an veranstaltungen@Neckar-Odenwald-Kliniken.de. Kurz vor der virtuellen Veranstaltung werden die Zugangsdaten per E-Mail übermittelt.

