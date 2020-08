In Vereinen vielfältig gewirkt

Hainstadt.Am 13. August 1960 gaben sich Werner und Gisela Henk aus Hainstadt in der Pfarrkirche St. Magnus das Ja-Wort; an diesem Donnerstag feiern sie ihre Diamantene Hochzeit.

Das Jubelpaar stammt aus Hainstadt, wo beide auch zur Schule gingen. Werner Henk erlernte nach der Volksschule bei seinem Onkel das Maurerhandwerk. Seinen Beruf übte er mit großem Engagement bis zum Eintritt ins Rentenalter aus; noch heute ist sein fachlicher Rat gefragt.

Gisela Henk besuchte im Anschluss an die Volksschule die kaufmännische Berufsschule und arbeitete bis zur Heirat im elterlichen Betrieb mit.

Große Wertschätzung

Beide Jubilare erfreuen sich großer Wertschätzung in ihrem Heimatort und zeigen ihre Verbundenheit zu Hainstadt seit jeher durch vielfältiges Wirken in den örtlichen Vereinen, von denen sie im Laufe der Jahre zahlreiche Ehrungen erhalten hatten. So ist Werner Henk seit mehr als 60 Jahren begeisterter Sänger und Ehrenmitglied des Männergesangvereins; seine Frau ist seit mehr als 50 Jahren im Kirchenchor St. Magnus aktiv und ebenfalls Ehrenmitglied. Jahrelang arbeitete sie zudem im Vorstand der katholischen Frauengemeinschaft mit.

Zum Jubeltag am Donnerstag gratulieren die beiden Kinder und zwei Enkel; die Fränkischen Nachrichten schließen sich den Gratulanten gerne an. ad

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.08.2020