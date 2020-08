In Hettingen gut eingelebt

Hettingen.Elisabeth Kilthau aus Hettingen hat am Samstag ihren 100. Geburtstag gemeinsam mit ihrem Sohn Günter, ihrer Schwiegertochter Evi und mit Freunden gefeiert. Die Jubilarin wurde am 8. August 1920 in Mannheim geboren. Ihr Vater war von Beruf selbstständiger Polsterer und Tapezierer. Ihre Mutter hatte eine Ausbildung zur Schneiderin abgeschlossen und führte den Haushalt der Familie.

Noch vor Beginn des Zweiten Weltkriegs heiratete Elisabeth Kilthau. Aus dieser Ehe gingen zwei Kinder hervor. Ihr erster Sohn starb als Baby, der zweite wegen eines angeborenen Herzfehlers im Alter von 25 Jahren. Kilthaus erster Mann fiel im Krieg.

Weil die Familie Kilthau ausgebombt wurde, zog sie nach Edenkoben in der Pfalz zu Elisabeths Mutter. In zweiter Ehe heiratete die Jubilarin im Jahr 1952 Heinrich Kilthau, einen Mechaniker. Mit Günter Kilthau brachte sie ihr drittes Kind zur Welt. 1957 zog die Familie zurück nach Mannheim-Käfertal.

Nach dem Tod ihres Mannes im Jahr 1993 lebte die Jubilarin allein in ihrem Haus in Mannheim-Käfertal. Als ihr Sohn Günter beruflich nach Großeicholzheim versetzt wurde, baute er gemeinsam mit seiner Frau Evi ein Haus in Hettingen. Die Jubilarin und der Vater ihrer Schwiegertochter zogen im Jahr 2015 mit von Mannheim nach Hettingen. Die Familie hat sich sehr gut in dem Baulanddorf eingelebt.

Elisabeth Kilthau ist pflegebedürftig. Um im Notfall schnell Hilfe zu erhalten, trägt die Hundertjährige ein Armband des Hausnotrufdienstes vom DRK Buchen. Damit ist sie rund um die Uhr mit der Hausnotrufzentrale verbunden. mb

