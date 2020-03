In Baden-Württemberg gelten andere Termine als bundesweit

Neckar-Odenwald-Kreis.Die vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag veröffentlichen Termine für die schriftlichen IHK-Ausbildungsprüfungen gelten nicht für Baden-Württemberg, wie die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar mitteilt.

Alle verlegen in den Sommer

Zwar verschieben die IHKs in Baden-Württemberg die für Anfang Mai geplanten schriftlichen Auszubildenden-Abschlussprüfungen ebenfalls in den Sommer 2020, allerdings gelten für Baden-Württemberg gesonderte Termine.

Nachholdaten für Azubis

Die Termine für die gemeinsamen schriftlichen Ausbildungsprüfungen in Baden-Württemberg werden in dieser Woche mit dem Kultusministerium und allen zuständigen Stellen in Baden-Württemberg festgelegt. Alle Betriebe und Auszubildenden werden über die neuen Zeitpläne zeitnah von der IHK informiert.

Prüfungsteilnehmer, die im Frühjahr 2020 für die Abschlussprüfung Teil 1 angemeldet waren und diese nicht ablegen konnten, können ihre Prüfung im Herbst 2020 nachholen.

Weiterbildungstests später

Bis einschließlich Mai finden auch in Baden-Württemberg keine IHK-Weiterbildungsprüfungen statt. Diese werden zwischen Juni und August nachgeholt. Darauf haben sich die zuständigen IHK-Gremien bundesweit verständigt.

Auch alle IHK-Unterrichtungen sowie die IHK-Sach- und Fachkundeprüfungen (zum Beispiel Verkehrsprüfungen sowie Unterrichtungen und Prüfungen aus dem Bereich des Gewerberechts) bleiben in Baden-Württemberg ebenfalls mindestens bis zum 24. April ausgesetzt. Auch hier werden die örtlichen IHKs zeitnah darüber informieren, wann diese wieder stattfinden können.

Die IHK-Organisation begründet die Verschiebung mit dem Ziel, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen sowie den Vorgaben in einzelnen Bundesländern zu folgen. Insbesondere aufgrund dieser Vorschriften ist es unmöglich geworden, bundesweit einheitliche Prüfungen ordnungsgemäß abzuhalten.

Hintergrund

In Baden-Württemberg gibt es zwischen dem Kultusministerium und den IHKs eine „Vereinbarung über die gemeinsame Durchführung des schriftlichen Teils“ der Schulabschlussprüfung und der Abschlussprüfung in anerkannten Ausbildungsberufen. Dabei werden für die schriftliche Abschlussprüfung gemeinsame Prüfungsaufgaben gestellt.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 30.03.2020