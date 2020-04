In 50 Ehejahren vieles zusammen erlebt

Götzingen.„Allein ist der Mensch ein unvollkommenes Ding. Er muss einen Zweiten finden, um glücklich zu sein!“ Soweit die Erkenntnis des französischen Mathematikers und Philosophen Blaise Pascal (1623-1662). Und sind 50 von einem Paar gemeinsam erlebte Jahre nicht die trefflichste Bestätigung für diese These? Heute vor 50 Jahren, auch an einem Donnerstag, gaben sich Karl und Brigitte Heß, geborene Zimmermann, das Ja-Wort.

Karl Heß erblickte am 6. Januar 1950 in Götzingen das Licht der Welt und blieb zeitlebens seiner Heimat treu. Er wuchs zusammen mit einer Schwester, eine Zweite starb bereits im Alter von 15 Monaten, auf dem elterlichen Bauernhof auf und verbrachte seine Kinder- und Jugendzeit in Götzingen. Karl Heß sollte, wie es damals Usus war, nach seinem Volksschulabschluss in die Landwirtschaft einsteigen, fand dann aber zu seinem großen Glück seine Berufung bei der Post und mehr als 50 Jahre ein erfülltes Berufsleben. Rund 35 Jahre davon und bis zu seinem Eintritt in die Rente war er für die Postzustellung in Götzingen zuständig.

In Schlierstadt kam am 9. Juni 1951 Brigitte Heß zur Welt. Auch sie erlebte ihre Kinder- und Jugendzeit in einer Landwirtsfamilie, zusammen mit drei Geschwistern. Nach der Schulzeit absolvierte sie in einem örtlichen Betrieb eine Schneiderlehre. Danach arbeitete die Jubilarin ebenfalls bei der Post und wechselte nach einigen Jahren zum Bademoden-Hersteller Düchting in Walldürn. Im Jahr 1995 fand sie Anstellung bei der Stadt Buchen, wo sie bis zum Eintritt in den Ruhestand für die Reinigung von Rathaus sowie Turn- und Festhalle verantwortlich war.

Amors Pfeil traf die beiden bei einem Tanzkurs in Schlierstadt. Aus einer zaghaften Flirtphase sprang schnell der Funke über. Am 30. April 1970 gaben sich Karl und Brigitte Heß vor dem Standesbeamten das Eheversprechen, und am 2. Mai läuteten für sie die Hochzeitsglocken in der Pfarrkirche St. Gangolf in Schlierstadt. Zunächst wohnte das junge Paar bei den Eltern der Ehefrau in Schlierstadt, bis sie im Herbst 1973 nach Götzingen in das neu erbaute Wohnhaus übersiedelten. Dort wurden auch die beiden Kinder Michael und Tanja geboren.

Beide Jubilare sind seit vielen Jahren am Vereinsgeschehen sehr interessiert und dabei auch dauerhaft engagiert. Karl Heß pflegt seit mehr als 50 Jahren den Chorgesang im Gesangverein „Eintracht“ und engagiert sich seit über 40 Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr. Er ist ein großer Fan des TSV Götzingen und zudem Mitglied in weiteren Vereinen und Gruppen wie beispielsweise der Fastnachtsgesellschaft „Getzemer Narre“, bei der er in der Jubiläumskampagne 1969 das Prinzenamt bekleidete. Brigitte Heß ist seit dem Umzug nach Götzingen engagiert bei den Montagsturnerinnen des TSV und im Gesangverein „Eintracht“ seit über 30 Jahren im Chor aktiv. Beide Partner schätzen es besonders, gerade im Hobby-Bereich vieles zusammen zu erleben, was der Gemeinsamkeit sehr förderlich ist.

Ihren Jubeltag können Karl und Brigitte Heß aufgrund der Corona-Pandemie zu ihrem Bedauern leider nicht wie gewünscht und geplant als Freudentag im Familien- und Freundeskreis feiern. Auch der für den 2. Mai geplante Dankgottesdienst kann nicht stattfinden. Trotzdem ist das Jubiläum für Karl und Brigitte Heß ein Anlass zu großer Freude und Dankbarkeit dafür, diesen Tag erleben zu dürfen.

Zu dem Jubeltag gratulieren neben den Kindern und Schwiegerkindern auch sechs Enkelkinder, auf die sie besonders stolz sind und deren Heranwachsen mit großer Freude verfolgen.

Neben zahlreichen Freunden und Bekannten sowie der Dorfgemeinschaft reihen sich auch die Fränkischen Nachrichten in die Schar der Gratulanten ein und wünschen dem Jubelpaar weiterhin viel Gesundheit, Glück und Wohlergehen. jm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 30.04.2020