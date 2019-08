Buchen.Beim Technischen Dezernenten Hubert Kieser sind die Informationen über die Schäden an städtischen Gebäuden, die der Gewitterregen in der Nacht auf Sonntag verursacht hat, zusammen gelaufen. Nach Recherchen der Stadt sind in 30 Minuten über 50 Liter Niederschlag gefallen. Damit handelt es sich um ein „über 100-jähriges Niederschlagsereignis“, also Niederschlag in einer Menge, wie er in dieser kurzen Zeit statistisch gesehen seltener als alle 100 Jahre fällt. Glück im Unglück war laut Kieser dabei, dass der Regen weniger großflächig und mehr punktuell niederging - sonst wären die Schäden größer gewesen.

Tatsächlich sind Schäden aufgetreten am Sportheim des TSV, am Postgebäude beziehungsweise in einer dortigen Wohnung in der Walldürner Straße, bei der Feuerwehr und in der Spiel- und Sporthalle. Laut Stadtverwaltung können die Schäden derzeit noch nicht näher beziffert werden. Die Sport- und Spielhalle sei aktuell gesperrt. Ob, wo genau und in welchem Maß vor allem der Sportboden geschädigt sei, müsse zunächst abgewartet und dann von einem Gutachter bewertet werden.

Auch in zahlreichen privaten Gebäuden sorgte der Starkregen für Überschwemmungen, meist in den Kellern. Eine Person wurde verletzt.

