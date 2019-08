Im Kreisverkehr nicht aufgepasst

Buchen.Bei einem Auffahrunfall wurde ein 33-Jähriger am Dienstagnachmittag in Buchen verletzt. Der Renault-Fahrer war gegen 16.45 Uhr auf der Straße „Am Haag“ in Richtung Kreisverkehr unterwegs. Er befuhr anschließend den Kreisel und wollte von dort in die Walldürner Straße einfahren. Zuvor musste er allerdings verkehrsbedingt anhalten.

Der Autofahrer hinter ihm erkannte die Situation offensichtlich zu spät. Der 21-Jährige konnte seinen Mercedes nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Renault des anderen Mannes auf. Durch den Aufprall trug dieser leichtere Verletzungen davon und musste zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus. An den beteiligten Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

