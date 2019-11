Einbach.Auf 60 Jahre gemeinsamen Lebensweg blicken an diesem Donnerstag die Eheleute Manfred und Maria Kisner aus Einbach zurück. Sie feiern das Fest am Samstag, 7. Dezember, im Kreise ihrer Kinder, Enkel, Urenkel, Verwandten und Bekannten in Fahrenbach. Dort ist auch das Festamt um 11 Uhr in der evangelischen Kirche. Die FN schließen sich den sicher zahlreichen Gratulanten gerne an.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.11.2019