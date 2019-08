Im Gemischtwarenladen und beim Männergesangverein fing alles an

Buchen.Eigentlich könnten sie gegensätzlicher kaum sein: sie gesprächig und impulsiv, er ruhig und ausgleichend. Aber womöglich passen sie genau deshalb so gut zusammen. Gisela und Helmut Pöpperl sind seit 50 Jahren verheiratet.

Liebe auf den zweiten Blick

Es war Liebe auf den zweiten Blick: Beim MGV „Liederkranz“ Buchen sind sich Gisela Grollmuss und Helmut Pöpperl nähergekommen. Beide kannten sich da schon flüchtig, denn Gisela absolvierte im damaligen Gemischtwarenladen Volk eine Lehre, wo auch Helmut gelegentlich einkaufte. Als die beiden sich verlobten und schließlich die Hochzeit planten, musste sich Helmut hin und wieder den Vorwurf gefallen lassen: „So ein junges Ding heiratest du!“ Denn als die beiden sich das Ja-Wort gaben, war Helmut fast 28, Gisela 18 Jahre alt. Er pflegte daraufhin zu antworten: „Alt wird sie von allein.“ Jetzt sind sie Beide in Rente. Und nicht nur das junge Ding ist älter geworden.

Als das Paar heiratete und kurz darauf aus Buchen wegzog, hatte Helmut Pöpperl schon einige berufliche Stationen hinter sich gebracht. Nach der Vertreibung aus seiner Heimatstadt Pressburg (Slowakei) wuchs er mit seinem Bruder bei seiner Mutter in Waldstetten auf. 1956 zog die Familie nach Buchen. Helmut begann im folgenden Jahr eine Ausbildung zum Herrenschneider. Seinen Wehrdienst absolvierte er bei den Gebirgsjägern. Danach arbeitete er bei der Firma Fertig als Zuschneider. Im Jahr 1967 nahm er eine Stelle als Zuschneider bei einem Unternehmen in Stuttgart an. Nach der Hochzeit zog er mit seiner Frau nach Fellbach. Gisela arbeitete für mehrere Arbeitgeber im Raum Stuttgart als Verkäuferin und Bürokraft. Wegen der schweren Erkrankung von Helmuts Mutter zog das Paar im Jahr 1973 nach Buchen zurück. Helmut nahm eine Stelle im Braun-Werk in Walldürn an. Von 1976 bis zu seinem Wechsel in den Ruhestand im Jahr 2001 arbeitete er als Amtsdiener für die Stadt Buchen. Gisela verdingte sich zunächst als Verkäuferin. Fast zehn Jahre lang betrieb sie einen eigenen Getränkehandel. Danach übernahm sie bis zum Rentenalter Aushilfsstellen als Verkäuferin.

Großes Vereinsengagement

Kinder sind dem Ehepaar nicht vergönnt gewesen. „Das hat der Herrgott nicht gewollt“, sagt Gisela. So blieb den beiden Zeit, sich in Vereinen zu engagieren. Gisela ist Ehrenmitglied des MGV „Liederkranz“ Buchen. Sie machte bei der Trachtengruppe, beim TSV und bei der Schützengesellschaft mit. Helmut gehörte einer im Jahr 1956 gegründeten Modellbaugruppe an. Er war von 1958 bis 1961 Gründungsmitglied des Flugsportclubs Odenwald in Walldürn und erwarb den Segelfliegerschein. Gesang spielt eine wichtige Rolle im Leben von Helmut Pöpperl. Seit dem Jahr 1960 ist er Mitglied im MGV „Liederkranz“ Buchen. Er singt heute noch als Ehrenmitglied im Männer-Konzertchor „Cantus M“. Außerdem war er Gründungsmitglied der „Wartbergspatzen“. Dort schätzte man neben seinem Talent als Sänger und Schauspieler auch sein Geschick als Handwerker und Bastler. Und auch die „Weekend-Singers“ bereicherte er mit seiner Stimme. Ebenfalls seit dem Jahr 1960 gehört Pöpperl der Schützengesellschaft Buchen an. Drei Mal errang er einen dritten Platz bei den Deutschen Meisterschaften. Außerdem brachte er sich elf Jahre lang als Schießtrainer im Landesverband und zehn Jahre im Kreisleistungszentrum ein. Pöpperl ist ebenfalls Mitglied im Schützenverein Hainstadt. Auch gehörte er der Trachtengruppe Buchen an. Im TSV Buchen war er als Boxer aktiv. Seit dem Jahr 1976 arbeitet Helmut Pöpperl ehrenamtlich als Wetterbeobachter für den Deutschen Wetterdienst in Offenbach. Dafür zeichnete ihn der Bundespräsident mit der die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland aus.

Helmut Pöpperl dichtet gern. Über 200 Werke zählt sein persönliches Archiv. Und dass er ein hervorragender Kalligraph ist, erkennt man, wenn man das Goldene Buch der Stadt Buchen aufschlägt. Die kunstvoll verzierten Buchstaben stammen aus seiner Feder.

Den Dankgottesdienst anlässlich der Goldenen Hochzeit von Gisela und Helmut Pöpperl am Samstag, 10.30 Uhr, in der Stadtkirche St. Oswald gestaltet der Männerchor „Cantus M“ musikalisch. mb

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.08.2019