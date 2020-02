Im Frühjahr soll der Startschuss fallen

Der Hochwasserschutz in Buchen geht in die letzte Phase. Im Bereich Lohplatz sollen die Baumaßnahmen im Frühjahr starten. Bis Ende 2020 will man fertig sein.

Buchen. Hochwasserschutz unter Berücksichtigung einer naturnahen Gestaltung sowie städtebaulicher Aspekte ist an den Morre-Gewässerabschnitten „Schulareal“ und „Schüttstraße“ bereits erfolgt. Jetzt ist das „Lohplatzareal“ an der Reihe.

Zehn Angebote wurden für Maßnahmen zum Hochwasserschutz im Bereich Lohplatz , der sich von der „alla hopp!“-Anlage bis zur Brücke an der Sparkasse erstreckt, abgegeben. Günstigster Bieter war mit einem Angebotspreis von 608 671 Euro die Firma Mackmull aus Muckental, die einstimmig vom Gmeinderat in seiner Sitzung am Mittwochabend im Alten Rathaus mit den Erd-, Beton- und Gewässerbauarbeiten beauftragt wurde.

Für die Baumaßnahmen Hochwasserschutz und naturnahe Gestaltung wurden Fördermittel beantragt. Die Bewilligungsbescheide liegen laut Stadtverwaltung vor. Die Maßnahmen zum Hochwasserschutz werden demnach mit 56 Prozent der förderfähigen Kosten bezuschusst, die Maßnahmen zur Renaturierung mit 85 Prozent.

Die Gesamtkosten einschließlich der Planungsleistungen wurden im Vorfeld mit etwa 823 000 Euro veranschlagt, wobei die Baukosten nach der Kostenberechnung bei 670 000 Euro lagen. Unter Berücksichtigung der Fördermittel beträgt der Eigenanteil der Stadt Buchen bei der Baumaßnahme rund 220 000 Euro, entsprechende Haushaltsmittel sind eingestellt.

Nur noch eine Brücke

Zwei Brücken wird es künftig nicht mehr geben. Die Behelfsbrücke beim Jakob-Mayer-Parkplatz, die von vorneherein nur als vorläufiges Bauwerk gedacht war, soll künftig im Bereich des Hallenbads den Zugang zum Bolzplatz erleichtern. Auch die Brücke zwischen der Hollergasse und der Lohplatzstraße mit barrierefreiem Zugang soll abgebaut werden.

Bei Hochwasser nicht passierbar

Dafür wird es einen überströmbaren Steg geben, der zwischen den beiden noch existierenden Brücken liegen wird und im Hochwasserfall nicht passierbar ist, wie Hubert Alois Kieser, Technischer Dezernent, informierte. Er werde so gebaut, dass er der Belastung eines Hochwassers standhalte. Das Gewässer soll mehr Platz bekommen. Das durchgehend gepflasterte Gewässerbett soll abgebrochen, das Sohlgefälle des Baches teilweise abgesenkt und Hochwasserschutzwälle errichtet werden. Außerdem soll ein gewässernaher Erlebnisbereich entstehen.

Mit den Maßnahmen ist Buchen laut Bürgermeister Roland Burger für ein 100-jähriges Hochwasser gerüstet. Komme ein noch stärkeres müsse wieder mit Überflutungen gerechnet werden. „Eine absolute Garantie bekommt niemand“, war sich Burger sicher.

