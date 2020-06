Illegale Müllentsorgung

Eberstadt.Unbekannte entsorgten in den vergangenen Tagen illegal Hausmüll in Buchen und in Eberstadt. Die Abfälle wurden am Mittwoch und Donnerstag entdeckt. In Buchen entsorgten die Täter diversen Hausmüll bei den Glascontainern in der Daimlerstraße. Ebenfalls entsorgten Unbekannte in Eberstadt auf einem Flurstück im Bereich des Seckacher Wegs Hausmüll, Kartonagen und Plastikabfälle. Zeugen sollen sich bei der Polizei, Telefon 06281/9040, melden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 06.06.2020