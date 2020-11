Heute habe ich Geburtstag und wer mich kennt, der weiß, dass ich sehr gerne meinen und die Geburtstage von meiner Familie und Freunden feiere. Ich mag es, wenn möglichst viele Personen zusammenkommen, wenn es meinen Lieblingskuchen gibt und wenn die Kleinen der Familie mir ein Ständchen singen. Das erste Mal in meinem Leben kann ich allerdings nicht so feiern, wie ich es gerne möchte. Es gibt keine Feier mit der Familie und auch kein gemütliches Beisammensein mit meinen Freunden am Abend. Die berechtigen Corona-Maßnahmen lassen dies momentan nicht zu. Eigentlich stört mich der Lockdown privat überhaupt nicht. Wenn ich den Wunsch habe, meine Eltern oder meinen Bruder zu sehen, dann kann ich das tun und ansonsten verbringe ich die Zeit mit meinem Freund. Was mir fehlt, sind die persönlichen Gespräche mit meinen Freunden, Essengehen in Restaurants oder die spontanen Besuche bei meinem Opa im Pflegeheim.

Obwohl ich die wichtigsten Menschen um mich herum ab und zu sehen kann, wird es trotzdem anders meinen Geburtstag zu feiern. Das liegt daran, dass ich mich durch die momentanen Maßnahmen entscheiden muss, mit wem ich mein neues Lebensjahr beginnen will, denn all die wichtigen Menschen in meinem Leben wohnen in unterschiedlichen Haushalten. Klar, ich bin deswegen traurig, aber ich weiß, dass obwohl wir uns nicht persönlich sehen können, einige Menschen in Gedanken bei mir sind. Ebenso wie Gott. Denn der Glaube an Gott gibt mir die Kraft, den Alltag oder auch die Einsamkeit und Hilflosigkeit, die die Krise mit sich bringt, zuversichtlich zu überwinden. In meiner Arbeit als Bildungsreferentin versuche ich genau diesen Gedanken an Ehrenamtliche weiterzugeben: Egal was ihr macht, ihr seid niemals alleine! Ihr könnt euch darauf verlassen, dass Gott bei euch ist und euch durch diese Zeit trägt. Wenn wir an Gott und am Glauben zu ihm festhalten, dann schaffen wir das gemeinsam.

Schlussendlich habe ich zu meinem Geburtstag nur Gott eingeladen und wünsche mir heute, dass er allen Menschen die nötige Kraft und das Vertrauen schenkt, dass wir auch diese verrückte Zeit gemeinsam überwinden werden.

Juliane Senft, Bildungsreferentin der Katholischen Landjugendbewegung Buchen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.11.2020