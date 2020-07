Hygienekonzept statt Singverbot gefordert

Das Präsidium des Badischen Chorverbands tagte am Wochenende erstmals in seiner 150-jährigen Geschichte in Buchen.

Buchen. Die Veranstaltung des Badischen Chorverbands fand am Samstagnachmittag und Sonntagvormittag im Hotel „Prinz Carl“ statt. Elf Präsidiumsmitglieder des Badischen Chorverbands und zwei Mitarbeiter der Verbandsgeschäftsstelle verbrachten rund 24 Stunden in Buchen. Auf Vermittlung des Verbandspressereferenten Martin Bernhard traf sich das Präsidium erstmals in der Geschichte des Verbands in der Odenwaldstadt.

Die teilweise aus dem südbadischen Raum angereisten Gäste fühlten sich in der Stadt und im „Prinz Carl“ sehr wohl. Am Ende der Tagung waren sich alle einig: Man wird wieder nach Buchen kommen und damit nicht 150 Jahre warten. Denn die Bedingungen, hier zu tagen, sind sehr gut.

Kritik an Landesverordnung

Die Sitzung selbst war nicht nur wegen eines Hygienekonzepts, sondern auch wegen der schwierigen Situation für Gesangvereine von den Auswirkungen der Corona-Pandemie gekennzeichnet. So kritisierten Präsident Josef Offele und die Präsidiumsmitglieder die Corona-Verordnung des Ministeriums für Kultus und Sport von Baden-Württemberg, die einem Singverbot an Schulen gleichkomme. „Die Folgen für unsere Vereine sind nicht absehbar“, stellte Offele fest.

Denn das Singen werde von der Grundschule bis zur weiterführenden Schule untersagt. Vor allem an Grundschulen ist damit ein Musikunterricht nahezu unmöglich. Chöre und Orchester, die in der Regel jahrgangsübergreifend zusammengesetzt sind, können nicht proben.

Aus diesem Grund unterstützt der Badische Chorverband eine Petition des Bundesverbands Musikunterricht. In dieser fordern die Unterzeichner folgendes: „Wir fordern für das Singen und Musizieren in den Schulen Baden-Württembergs ein verantwortungsvolles Hygienekonzept, vergleichbar anderen Bundesländern wie Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Bayern oder Berlin.“

Man findet die Petition im Internet unter https://www.openpetition.de/petition/online/rettet-die-schulmusik.

Chorleiterpauschale erhöht

Um die Vereine finanziell zu entlasten, zog das Land die Erhöhung der Chorleiterpauschale auf 500 Euro um ein Jahr vor.

Förderung für neue Kinderchöre

Außerdem fördert der Verband die Gründung eines Kinderchors mit 500 Euro und bildet, sobald es wieder erlaubt ist, Singmentoren an Sozialpädagogischen Fachschulen aus.

Der Badische Chorverband (BCV) ist die größte Dachorganisation für Gesangvereine und Chöre in Baden. Mit rund 1500 Mitgliedsvereinen und rund 75 000 Sängerinnen und Sängern ist er der viertgrößte Mitgliedsverband des Deutschen Chorverbands.

Die Mitgliedschöre des BCV sind in regionalen Chorverbänden zusammengeschlossen. Im Raum Buchen ist dies der Sängerkreis Buchen mit seiner Vorsitzenden Andrea Egenberger-Henn.

