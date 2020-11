Hygiene in Verkaufsautomaten

Buchen.Das Landratsamt, Fachdienst Landwirtschaft, bietet in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Veterinärwesen einen Vortrag zum Thema „Hygiene und Warenkennzeichnung in Verkaufsautomaten“ an.

Auch Förderungen ein Thema

Was aus hygienischer Sicht und bei der Warenkennzeichnung beachtet werden muss, erklären der Lebensmittelkontrolleur Bernd Leis und Dr. Stephanie Schlieper, Amtstierärztin des Veterinäramtes. Außerdem wird H. Säuerle von „Leader Regionalentwicklung Neckartal-Odenwald aktiv“ Informationen zu möglichen Fördermöglichkeiten bei der Anschaffung eines Automaten geben. Die Veranstaltung findet am Montag, 30. November, von 15 bis 16.30 Uhr im Hugo-Geisert-Saal statt.

Anmeldungen sind bis Mittwoch, 25. November, unter Telefon 06281/5212-1600 oder per E-Mail an ernaehrung@neckar-odenwald-kreis.de, möglich.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 05.11.2020