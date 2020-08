Hoffnung und Kraft für besondere Zeiten

Hettigenbeuern.Zum Sommerferienbeginn in diesen außergewöhnlichen Zeiten gab es in der Pfarrkirche St. Johannes und Paulus eine außergewöhnliche Aktion. Unter dem Titel „Ich packe meinen Koffer“ gab es in der Zeit von 29. Juli bis zum Sonntag, 9. August, verschiedene und inspirierende Stationen in der Kirche. Innehalte und überlegen, was mit in den Koffer soll, in den Koffer für die nächste Reise oder eben generell in den Koffer des Lebens: Es gab, organisiert von Pia und Martina Berberich sowie Birgit Neubauer, Aktionen zum Nachdenken.

Es wurden Fragen gestellt wie: Wie viel Zeit nehme ich mir? Wer begleitet mich? Was dient mir zur Stärkung? Was bedeutet es für mich, frei zu sein? Was gibt Sicherheit? Was gibt mir Kraft?

Mit Gottesdienst gestartet

Den Auftakt bildete am 29. Juli der Gottesdienst. Es wurde hierbei verdeutlicht, dass seinen Koffer zu packen gleichgesetzt werden kann mit dem Beginn einer Reise. Es gelte oftmals, sich neu auf den Weg zu machen, hieß es beim Gottesdienst, sei es in den Urlaub oder eben in Alltagssituationen. Jeder trage gewissermaßen „einen Koffer“ mit sich, jeder sei jedoch anders gefüllt. Viele hätten trotz der langen Corona-Auszeit kaum Zeit für eine Ruhepause zum Krafttanken. Gottes Wort könne stärken mit der Gewissheit, dass die Menschen nicht alleine unterwegs sind, sondern dass Gott sie stets begleitet. Vielleicht findet sich im Koffer auch Platz für ein paar Gebete. Seinen Koffer zu packen bedeute auch, wie bei diesem Gottesdienst herausgestellt wurde, zu überlegen, was wichtig sei, um mit auf die Reise genommen zu werden.

Neue Fragen und Impulse

Bei einer „Whatsapp-Wand“ gab es die Möglichkeit des Austausches über die jeweiligen Tagesthemen, und Fußspuren im Mittelgang zeigten den Fortgang des Vorbereitungsweges auf. Jeden zweiten Tag gab es dann eine neue Fragestellung mit verschiedenen Impulsen. Jeweils waren Aktionen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu finden: viele Anregungen und viele Gegenstände, die den Koffer immer mehr füllten. Es ging um die Nutzung der Zeit und einen Erinnerungsweg, wo überlegt werden sollte, was in der Vergangenheit auf der Reise wichtig war. Bei der nächsten Aktion gab es in der Kirche eine Oase der Ruhe mit Liege- und Schaukelstuhl und Meditationskarten.

Postkarten mit Botschaften

Dann ging es um die Frage, ob auch Gott Platz im Koffer findet, bevor es um Wegbegleiter und einen Reisesegen ging. Auch ging es darum, Ballast abzuwerfen, um mit „leichtem Gepäck“ reisen zu können. Eine Postkartenaktion mit schönen Postkarten von Hettigenbeuern, die in der Kirche zum „Austausch“ mit Grüßen, Hoffnungszeichen und freudigen Nachrichten für einen Mitmenschen aufgehängt wurden, war ebenfalls eine der vielen Ideen. Für die Kinder gab es eine Schatzsuche. Mit Bildausschnitten machten sie sich auf die Suche nach verschiedenen wichtigen Plätzen im Ort. Jeden zweiten Tag gab es hier ein neues Foto in der Kirche.

Am Sonntag, 9. August, wurde die Aktion, nachdem der Koffer sehr gut gefüllt war, mit einem spirituellen Spaziergang abgerundet. Ein Rundgang, startend an der Kirche, durch Hettigenbeuern, mit meditativen Texten an den Stationen, von Pia Berberich jeweils mit der Querflöte begleitet.

„In diesen besonderen Zeiten brauchen wir Hoffnung“, war auf einer der Postkarten geschrieben. Die Aktionen kamen gut an, wie auch auf einer weiteren Karte zu lesen war: „Danke Pia, Martina und Birgit für Eure Ideen und Euer Engagement!“. hes

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.08.2020