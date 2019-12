Hörgenuss der besonderen Klasse in der Stadtkirche

Buchen.Wenn die Orgel der Stadtkirche St. Oswald ertönt, dringt es bis in die letzten Reihen vor, dass das Adventskonzert des Burghardt-Gymnasiums in festlicher Manier seinen Anfang genommen hat.

Mit „Präludium und Fuge in e-Moll“ aus der Feder Nicolas Bruhns’ wusste Justus Röderer zu überzeugen, um nach kontrapunktisch-imitatorischer Interpretation in Moll schließlich mit dem letzten Akkord in Dur alles in Wohlgefallen aufzulösen. Dieser vom Komponisten gesetzte musikalische Funke Hoffnung wurde in der Begrüßung durch den stellvertretenden Schulleiter Achim Wawatschek literarisch aufgegriffen, indem er mit der bekannten Adventsgeschichte der „Vier Kerzen“ – Frieden, Glauben, Liebe und Hoffnung – das Publikum in einen besinnlichen Abend einzustimmen vermochte.

Die musikalischen Leiter des Abends, Ines Stein mit der Big Band, Wolf-Peter Langisch mit dem Cello-Ensemble und dem Sinfonie-Orchester sowie Jochen Schwab und Karolin Schork mit dem großen Chor des BGB, holten die Zuhörer ab und nahmen sie mit auf eine Reise in das internationale Liedgut und in die Vergangenheit christlich-abendländischer Weihnachtstradition.

Musikalischer Glanz

Mit „Jazzin’ the World“ brachte die Big Band einen Hauch Karibikflair in die Stadtkirche und das Gesangsduo Maren Heller und Matheo Bachmann verlieh den swingenden Rhythmen der Formation mit dem Titel „Baby, it’s cold outside“ in neuer Fassung einen musikalischen Glanz im Stile der Zeit Frank und Nancy Sinatras.

Der große Chor verzauberte mit Unterstützung der Musik-Combo Leonhard von Wedel (Trompete), Vincent Fichtler (Saxophon) und Frederick Fleischmann (Drums) mit den Stücken „Immanuel“ und „Christmas Time“, um schließlich mit „Feliz Navidad“ wieder den Bogen nach Lateinamerika zu spannen – ein Hörgenuss besonderer Klasse.

Schlussstein in Jahr des Wandels

Mit „In heil’ger Nacht“, dem großen Weihnachtslieder-Potpourri von Heinz Egidius, wurden bei den Zuhörern Erinnerungen an die Weihnachtsabende vergangener Jahre geweckt. Von „O Tannenbaum“ über „Leise rieselt der Schnee“ bis hin zu „Stille Nacht“ und dem krönenden Abschluss „O du fröhliche“ setzten das Sinfonie-Orchester und der Chor den musikalischen Schluss-Stein am BGB in einem Jahr des Wandels, der Herausforderungen und zugleich der Gewissheit, in gemeinschaftlicher Verbundenheit die Dynamik des Schulalltags auch im Jahr 2020 weiterhin erfolgreich meistern zu können. Manuel Matt

