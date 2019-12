„Höhepunkte aus elf gemeinsamen Jahren“

Zahlreiche Besucher lockte die Ausstellung der beiden Malerinnen Ute Schall und Gabriele Handwerk in den Pädagogikraum des Buchener Bezirksmuseums. Bald endet die Präsentation.

Buchen. Wenn das Jahr 2019 zur Neige geht, endet auch die im Juli eröffnete Ausstellung der beiden Malerinnen Ute Schall und Gabriele Handwerk. Über 100 Besucher betrachteten in dieser Zeit ihre Arbeiten. „Mit dieser Resonanz sind wir zufrieden“, betonen beide rückblickend.

„Das Tun aussagekräftig zeigen“

Der Auftakt für die entgegen typischer „Konzeptionen“ nicht nach Motiven und Stilrichtungen gegliederte Ausstellung war die Buchener Aktivnacht, während der ursprüngliche Anstoß von Gabriele Strittmatter gekommen war. „Nur zwei oder drei in einem Schaufenster gezeigte Bilder wären uns aber schlicht zu dürftig gewesen, weil wir so unser Tun nicht aussagekräftig hätten zeigen können – es gibt eben doch so vielseitige Motive und Bilder, was eine gewisse Präsentationsfläche erfordert“, schildert Ute Schall.

So entschlossen sich die Hobbymalerinnen zu einer ganzen Ausstellung mit den selbstgemalten „Höhepunkten aus elf gemeinsamen Jahren im Malkreis des Buchener Bezirksmuseums“, wie die in Hornbach lebende Gabriele Handwerk erklärt.

Werkstoffe und Motive ermöglichten dem Betrachter dabei einen breiten Spielraum: „Wir stellten mehrheitlich Acrylgemälde aus, zu denen eine kleinere Auswahl an Ölbildern kam“, betont Ute Schall und spricht von „abstrakten wie figürlichen Darstellungen“. Zu sehen gab es unter dieser Prämisse farbenfreudige Gemälde von Tieren, Gebäuden und Landschaften, aber auch bunte Farbspektralen und interessante Musterungen, jedoch keine Zeichnungen, wie Gabriele Handwerk ergänzt. „Letztlich wollten wir mit unserem Querschnitt Kunst für die breite Masse ausstellen und den vielen kunstinteressierten Besuchern der Aktivnacht ein ansprechendes Beiwerk zum Abend bieten, was uns auch durchaus gelungen zu sein scheint“, bringt Ute Schall die Intention der Ausstellung auf den Punkt.

Malkreis präsentierte sich

Für den Malkreis war die seit April vorbereitete Ausstellung im Übrigen bereits die zweite Präsentation: „Wenige Monate nach der Gründung fand seinerzeit eine kleine Mitgliederausstellung im Steinernen Bau statt“, erinnert sich Gabriele Handwerk.

Ausgewählt wurde gemeinsam: „Nachdem die Ausstellung als solche zusammengestellt worden war, wurden manche Werke gerahmt“, informiert Ute Schall, während Gabriele Handwerk auf einen besonderen Faktor zu sprechen kommt, der sich dem Auge des bloßen Betrachters häufig entzieht.

„Nicht alle unserer Bilder wurden gerahmt, da eine Rahmung zu manchem Gemälde, seinem Stil und seiner Aussage einfach nicht passt“, erklärt sie den FN.

Nachwuchs gesucht

Freilich führte ein weiterer – wenngleich nicht im direkten Zusammenhang künstlerisch zu sehender – Beweggrund zur Ausstellung: Der Verein „Bezirksmuseum Buchen“ und der Malkreis leiden unter Nachwuchsproblemen.

„Dahinter steckte unser großer persönlicher Wunsch, interessierte und vor allem junge Leute zu erreichen, die über unsere Ausstellung auf das Museum aufmerksam werden und sich vielleicht sogar eine aktive Mitarbeit vorstellen können“, umschreibt Ute Schall ihren Wunsch.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 23.12.2019