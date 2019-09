Hinweisschild wurde beschädigt

Buchen.Mehr als 1000 Euro Schaden verursachten Unbekannte zwischen Freitag und Sonntag an einem Hinweisschild der Jakob-Mayer-Grundschule in Buchen. Der Wegweiser war in der Bödgheimer Straße an der Zufahrt zum Turn-Heinrich-Platz in Buchen aufgestellt und wurde komplett zerstört. Wer Hinweise zu der Sachbeschädigungen geben kann, sollte sich unter der Telefonnummer 06281/9040 beim Polizeirevier Buchen melden.

