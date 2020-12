Hilfsangebote sind mitten in der zweiten Welle gefragt

Neckar-Odenwald-Kreis.Das Deutsche Rote Kreuz hat sich seit Beginn der Corona-Pandemie als Vermittler von Hilfsangeboten in den Kommunen im Landkreis verdient gemacht. Nun, mitten in der zweiten Welle, spürt das DRK, dass die Hilfsangebote wieder stärker nachgefragt werden.

Deshalb wenden sich die Aktiven an alle Bürger, die Hilfe benötigen, und an alle Vereine und Organisationen, die Hilfe leisten wollen. Seit Juli erledigte die DRK-Service-Hotline ihre Arbeit eher im Hintergrund. Wenn Bedarf bestand, wurden weiterhin Einkaufshilfen vermittelt. Die Corona-Hilfe-Hotline ist seit Juni nicht mehr vor Ort im Stabsraum aktiv, sondern im Homeoffice der Ehrenamtlichen und in der hauptamtlichen DRK-Geschäftsstelle in Buchen.

Durch die sinkende Nachfrage, vor allem im Sommer, sei die Sitzbereitschaft nicht mehr nötiggewesen, erklärt das DRK. Dennoch wurden viele Hilfen weiterhin vermittelt: „Besonders Reiserückkehrer haben uns gefordert“, berichten die Aktiven. Und weiter: „Leider sind unsere Befürchtungen bezüglich einer zweiten Welle eingetreten. Aufgrund der derzeitigen Entwicklung der Infektions- und Quarantänelage im Neckar-Odenwald-Kreiswerden wir verstärkt angefragt.“

Bei der ersten Welle hatten sich mehr als 70 Vereine und Gruppen mit Hilfsangeboten gemeldet, und somit wurden mehr als 1000 Helfer registriert. „Viele der Helferinnen und Helfer sind bis heute aktiv“, betont Kreisgeschäftsführer SteffenHorvath. Alle Gemeinden und Städte hätten damals ihre Ansprechpartner vor Ort genannt, so dass das Kontaktnetz sehr gut aufgebaut sei.

