Hilfe für Menschen in schweren Notlagen

Auch in diesem schwierigen Corona-Jahr wollen die kfd-Ortsgruppen wieder Hilfstransporte nach Rumänien unterstützen. Spenden sind bis 11. Dezember möglich.

Neckar-Odenwald-Kreis. Seit vielen Jahren unterstützen die Ortsgruppen der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) Hilfstransporte des Freundeskreis Oradea/VS-Villingen nach Rumänien mit beachtlichen Geldspenden. Allein im vergangenen Jahr wurden 9150 Euro gesammelt.

Inzwischen hat der Verein nahezu 100 Hilfstransporte organisiert und damit vielen Menschen in Not geholfen. Garantin dafür, dass jeder Euro ankommt, ist Irmgard Rösch, die im kfd-Diözesanvorstand tätig war und sich seit Jahren für die Rumänienhilfe engagiert.

Unterstützt werden Kinder- und Altenheime, Straßenkinderprojekte, ein Kinderdorf, Behinderten-Organisationen, die Caritas mit ihren vielfältigen sozialen Einrichtungen, eine katholische Schwesterngemeinschaft, die sich um Menschen in den zahlreichen Armenvierteln kümmert, das Deutsche Forum mit seinen fast 3000 Mitgliedern, Kliniken und Schulen sowie völlig verarmte Karpatendörfer.

Neue Wege gefunden

Im laufenden Jahr konnten wegen der Corona-Pandemie die bereits organisierten großen Hilfstransporte an Ostern und in den Sommerferien nicht stattfinden. Anstelle von Hilfsgütern wurden verschiedene Organisationen mit Geldspenden in ihren schweren Notlagen bedacht.

Zur großen Freude der Helfer hat sich in dieser ausweglosen Situation die Firma „ebm-papst“ aus St. Georgen angeboten, wöchentlich mehrere fertig gepackte Paletten mit Kleidung, Schuhen, Bettwäsche, Haushaltswaren und Lebensmitteln nach Oradea in ihre neu errichtete Zweigfirma kostenlos mitzunehmen. Dort werden die Pakete von der Caritas abgeholt und auch an andere Organisationen weiter verteilt. Vor einigen Wochen hat sich zusätzlich ein Lkw-Fahrer aus Oradea gemeldet, der mit einer Ausnahme-Genehmigung eine Firma in Frankreich beliefern durfte. Er hat auf dem Rückweg über Deutschland mehrere Male dringend benötigte Krankenbetten und das gesammelte Mobiliar mit nach Rumänien genommen. Damit wurde das randvoll gefüllte Lager in Villingen sichtlich entlastet.

„Mit Gottes Hilfe wurden uns Wege aufgezeigt, wie wir weiterhelfen können, und darüber sind wir glücklich“, schreibt Irmgard Rösch aus Villingen. Ob der für den Jahreswechsel geplante Hilfstransport durchführt werden kann, ist noch ungewiss. Oradea im Kreis Bihor ist derzeit Hauptrisikogebiet, die Grenzen sind nur noch für Lkw geöffnet. Auch einige der engsten Mitarbeiter in Oradea haben sich mit dem Coronavirus infiziert.

Um gezielt helfen zu können, wo die Not vor Ort am größten ist, bitten die kfd-Ortsgruppen um Geldspenden. Sachspenden können nur direkt in Villingen angenommen werden.

Wer sich mit einer Spende beteiligen will, kann sich bis 11. Dezember an die Leiterinnen der kfd-Ortsgruppen wenden.

