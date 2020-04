Hilfe für die Ärmsten der Armen im Missionseinsatz

Hettingen.In sehr guter körperlicher und geistiger Verfassung feiert am Karfreitag die Schönstattschwester Eleonora Dittrich in Maryland in Südafrika ihren 90. Geburtstag. Am 10. April 1930 in Hettingen geboren, wuchs die Jubilarin mit drei Geschwistern zunächst in Mannheim auf, wohin ihre Eltern Edmund Dittrich und Luise (geborene Müller) Mitte der 1930 Jahre wegen besserer Arbeitsbedingungen gezogen waren.

In den Kriegsjahren und nachdem sie ausgebombt worden waren, zog die Mutter mit den Kindern wie viele anderen Familien in die Heimat zurück nach Hettingen, wo sie bei den Geschwistern von Luise unterkamen. Den Rest der Schulzeit verbrachte Eleonora mit dem Jahrgang 1929/30 in der Hettinger Volksschule. Als sich das Leben nach dem Krieg wieder einigermaßen normalisiert hatte und Edmund Dittrich zurückgekehrt war, zog die Familie wieder vom Kriege zurückkam, wieder nach Mannheim, wo Eleonore einen kaufmännischen Beruf bei einer Baufirma erlernte und als Chefsekretärin in einer größeren Arztpraxis tätig war.

In Vallendar trat Eleonore der Schönstattbewegung 1953 als Novizin bei, mit dem Missionsziel nach Südafrika zu gehen.

Ihren Aufenthalt in Südafrika musste sie von 1963 bis 1968 unterbrechen, um im englischen Leicester fünf Jahre im Einsatz zu sein, um dann wieder in ihr geliebtes Südafrika zurückzukehren.

Nach Jahrzehnten vielfältigem Missionseinsatz – unter anderem in Burundi, Johannisburg und im Weiterbildungszentrum „Maryland“ sowie als Assistenz und später viele Jahre als Oberin im Mutterhaus Constancia in Kapstadt – kehrte sie im Alter von 75 Jahren zurück nach Maryland.

Diese hotelartige Anlage mit Zimmern, Tagungsräumen und einer schönen Kapelle liegt mitten im „Hanoverpark“, einem Wohngebiet der ganz Armen, wo Kriminalität, Schießereien, Drogenhandel und Bandenkriege an der Tagesordnung sind. Eine Gegend, in der sich weder die Polizei, noch ein Krankenwagen blicken lassen.

Schwester Eleonore und ihre beiden Mitschwestern Marie-Louise und Nova fahren täglich in diesen Brennpunkt „Hanoverpark“ und bringen den Ärmsten gekaufte und gespendete Lebensmittel, um mit dieser humanitären Hilfe einigermaßen die Lebensumstände der Notleidenden zu verbessern. Voller Optimismus und voller Lebenslust nimmt Schwester Eleonora diese tägliche Tortur auf sich. Sie glaubt und hofft, dass sich alles einmal zum Guten wendet.

Zum 90. Geburtstag erhält die Jubilarin Besuch von ihren drei Geschwistern aus Mannheim. Neben ihren Cousinen Anna, Sigrun und Edeltrud sowie den Cousins Klaus und Joachim gratulieren zum Ehrentag zahlreiche Verwandte und Bekannte aus der Heimatgemeinde Hettingen. Die FN schließen sich gerne an K.M.

