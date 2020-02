Hilde Berner wurde als Vorsitzende im Amt bestätigt

Eberstadt.Zügig und harmonisch wurde die diesjährige Hauptversammlung des Gesangvereins „Liederkranz“ Eberstadt am vergangenen Samstag durchgeführt. Nach dem Eingangslied „Hab oft im Kreise der Lieben“ hieß die Vorsitzende Hilde Berner alle Anwesenden willkommen.

Nach dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder ließ Schriftführer Peter Gramlich das Jahr 2019 nochmals Revue passieren. Dabei erwähnte er neben den 41 Proben auch die zehn Auftritte bei kirchlichen und politischen Veranstaltungen sowie die aktive Teilnahme an Freundschaftssingen innerhalb des Sängerkreises. Die Höhlenserenade stellte dabei den Höhepunkt im Vereinsjahr dar. Im Nachgang berichtete Kassenwart Alfred Henn über die finanzielle Lage des Vereins. Diese sei stabil und bilde eine solide Grundlage. Die vorbildliche Kassenführung wurde durch Irene Prokosch und Dieter Häfner bestätigt. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet.

Dirigent Stefan Frey bedankte sich bei allen Chormitgliedern für deren Einsatz im gesamten Jahr. Die durchschnittlich sehr gut besuchten Proben seien konstruktiv und in der Durchführung diszipliniert. Besonders hervorzuheben seien dabei auch Chormitglieder, die an fast allen Proben im vergangenen Jahr mitgemacht hatten. Hierbei lobte Frey besonders Herbert Wagner, Elfriede Frey, Thea Klenk und Beate Limberg und bedachte sie mit einem Präsent.

Die Vorstandswahl wurde durch Ortsvorsteher Nico Hofmann durchgeführt. Das Wahlergebnis sieht Hilde Berner als Vorsitzende vor, ihre Stellvertreterin ist Thea Klenk. Herr der Finanzen bleibt auch weiterhin Alfred Henn und Schriftführer Peter Gramlich führt ebenfalls sein Amt weiter. Als Beisitzer wurden Hannelore Prechtl, Herbert Wagner, Beate Limberg und Nicole Häfner bestimmt.

Hilde Berner sprach allen Lob und Respekt aus. Ohne diese Ehrenämter wäre das Gemeinwesen nicht denkbar. Pfarrer Jürgen Fränkle betonte in seiner Ansprache, wie sich der Chor auch in der Kirche aktiv im Gottesdienst beteiligt. Ein Festgottesdienst ohne Chor sei für ihn nur eine halbe Sache. Als Dankeschön stellte er die Kostenübernahme von Notenmaterial in Aussicht. Hilde Berner bedankte sich bei Nico Hofmann und der Stadt Buchen für die kostenfreie Nutzung des Proberaumes.

