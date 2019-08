Herbsttagung des Odenwaldklubs

Neckar-Odenwald-Kreis.Die Herbsttagung für die Ortsgruppen des Odenwaldklubs im Bezirk VII aus dem Neckar-Odenwald-Kreis wie Buchen, Hardheim, Waldbrunn und Walldürn und dem Kreis Miltenberg wurde auf Samstag, 19. Oktober, neu angesetzt. Sie soll aber wie geplant im Wanderheim des Odenwaldklub Buchen stattfinden und um 15 Uhr beginnen. Die angekündigte Wanderführerausbildung (Grundausbildung) findet wie geplant am Samstag und Sonntag, 16. und 17. sowie 23. und 24. November, im Wanderheim in Buchen statt. Hierzu Anmeldung noch im August, nachdem die konkreten Konditionen mit dem Hauptverein geklärt sein werden. Zu dem von der OWK-Ortsgruppe Bruchsal übernommenen Odenwälder Wandertag am Sonntag, 28. Juni 2020, schlägt der Bezirksvorsitzende die Beteiligung an einer vom Bezirk VII angedachten gemeinsamen Fahrt vor. Rückmeldungen zur Beteiligung an diesem Vorhaben. Detaillierte Besprechung in der nächsten Bezirksarbeitstagung. Die auf fünf Etappen vom Odenwaldklub organisierten Wandertage sehen am Dienstag, 20. August, eine Tour ab Eichenbühl vor, am Mittwoch, 21. und Donnerstag, 22. August, jeweils eine ab Amorbach, eine am Freitag, 23. August, ab Kirschfurt mit Besuch der Miltenberger Messe sowie eine am Sonntag, 25. August, ab Miltenberg. Der Bezirksvorsitzende Josef Eck nimmt unter Telefon 09371/9402980, oder E-Mail: mail@josefeck.de Meldungen hierfür entgegen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.08.2019