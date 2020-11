Herbst-Sammlung startet am Montag

Neckar-Odenwald-Kreis.Die Herbst-Straßensammlung für Grüngut in den Städten und Gemeinden des Neckar-Odenwald-Kreises findet von Montag, 16., bis Samstag, 21. November, statt. Das Grüngut muss am Sammeltag ab acht Uhr gebündelt am Straßenrand bereitliegen. Es wird ausschließlich gebündelt bereitgestelltes Material mitgenommen. Es besteht die Möglichkeit, das Grüngut selbst zum Grüngutplatz zu bringen. Die Termine sind im grünen Entsorgungskalender von AWN und KWiN zu finden oder unter www.awn-online.de/kalender. Bei diesen Terminen handelt es sich jeweils um den ersten Sammeltag. Fällt in einzelnen Ortsteilen außergewöhnlich viel Grüngut an, so wird am nächsten Tag weitergesammelt. Weitere Fragen beantwortet das Beratungsteam der KWiN unter Telefon 06281/9060.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 12.11.2020