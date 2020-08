Herausforderung einer Abendschule mit Bravour gemeistert

Buchen.Zehn Absolventinnen haben die Fachschule für Organisation und Führung (FOF) an der Helene-Weber-Schule erfolgreich bestanden und dürfen sich nun Fachwirtin nennen. Im „grünen Klassenzimmer“ der Schule wurden sie nun feierlich verabschiedet.

In seiner Rede stellte Schulleiter Christof Kieser die schwierige Doppelbelastung heraus, die eine Teilzeitschulform wie die FOF an ihre Absolventinnen stelle. So sei es nach einem Arbeitstag keinesfalls normal, dass man sich in der Abendschule noch auf die berufliche Weiterbildung konzentrieren könne. Umso erfreulicher sei es daher, dass es so viele gute und sehr gute Ergebnisse gegeben habe. Der Berufsweg sei gerade in aktuellen Zeiten voller Herausforderungen und diese schulische sei mit Bravour gemeistert worden.

Folgende Absolventinnen haben unter Studienrat Andreas Klinger und Oberstudienrat Klaus Roos die Berufsbezeichnung „Staatlich geprüfte Fachwirtin für Organisation und Führung, Schwerpunkt Sozialwesen“ erworben: Tina Baumann, Alexandra Gobernatz, Rebecca Hartmann, Monika Helaß, Ina Hilbert, Carmen Kraus, Christina Maria Mackert, Sophie-Thérèse Meixner, Daniela Mohr und Anna Rupprecht.

Für einen Notendurchschnitt von 2,0 erhielten Alexandra Gobernatz, Rebecca Hartmann, Ina Hilbert, Sophie-Thérèse Meixner und Daniela Mohr ein Lob. Anna Rupprecht erhielt einen Preis.

