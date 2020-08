Helfer und Ideen gesucht

Buchen/Heidelberg.Die Vorbereitungen für den Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar laufen auf Hochtouren. In vier Wochen, am Samstag, 19. September, heißt es im Schnittpunkt von Baden, Hessen und der Pfalz wieder: „Wir schaffen was!“ Die siebte Auflage des länderübergreifenden Events findet unter Einhaltung Covid-19-bedingter Regeln statt. Über den Stand der Planungen wurde im Hornbach-Markt in Heidelberg informiert. Das Baumarktunternehmen unterstützt handwerkliche Projekte mit Einkaufsgutscheinen im Wert von 20 000 Euro.

Auf www.wir-schaffen-was.de finden sich bereits über 200 Projekte, die ehrenamtliche Helfer suchen. Die stärkste Sparte bilden dabei die handwerklichen Projekte, angefangen beim Pflastern eines Weges als Corona-Erinnerung über die Herstellung von Kunstartikeln bis hin zum Bau von Insektenhotels. Stark vertreten sind auch Umweltaktionen sowie kulturbezogene Angebote. Zum ersten Mal gibt es in diesem Jahr darüber hinaus Online-Veranstaltungen sowie kontaktlose Angebote, wie zum Beispiel Dankeschön-Aktionen für Pflegepersonal. „Wir sind begeistert von der positiven Resonanz der Projektanbieter, den vielen bereits angemeldeten Projekten und der Unterstützung der Sponsoren. Das ist in diesem außergewöhnlichen Jahr keine Selbstverständlichkeit und zeigt, wie wichtig gesellschaftlicher Zusammenhalt gerade jetzt ist“, sagt Kirsten Korte, Geschäftsführerin des federführenden Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar. „Jetzt suchen die Projekte viele freiwillige Helferinnen und Helfer, die gemeinsam mit Umsicht und voller Tatendrang Herzenswünsche erfüllen. Rund 1500 Helferinnen und Helfer sind schon angemeldet, ungefähr 2500 Freiwillige brauchen wir noch. Alle Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Rhein-Neckar sind dazu aufgerufen, sich an diesem Tag zu beteiligen und gemeinsam etwas Bleibendes zu schaffen. Wir gehen dabei verantwortungsvoll mit der gegenwärtigen Lage um: Die jeweilige Corona-Situation in den Kommunen wird wachsam beobachtet“, betont Korte. Das Organisationsteam steht in regem Kontakt mit den Kommunen und informiert über die Online-Kanäle des Freiwilligentags über etwaige Covid-19-bedingte Änderungen vor Ort, die Auswirkungen auf die Umsetzung des Freiwilligentags haben könnten.

Auch Buchen ist wieder dabei. Geplant ist eine Mitmach-Aktion im Mehrgenerationenhaus. Weitere Aktionen können noch bis zum 31. August angemeldet werden. Die Teilnahme am Freiwilligentag lohnt sich für die gemeinnützigen Einrichtungen in jedem Fall: Lang geplante Vorhaben können mithilfe der Freiwilligen an einem Tag umgesetzt werden. Gleichzeitig bietet sich die Gelegenheit, die eigene Arbeit in der Öffentlichkeit zu präsentieren und neue Unterstützer zu gewinnen. Darüber hinaus macht der gemeinsame Einsatz Spaß und stärkt das Miteinander vor Ort. Weitere Informationen gibt es auch bei der Stadtverwaltung (Mail an helga.schwab-doerzenbach@buchen.de, Telefon 06281/31-127).

