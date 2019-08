Helfer gekonnt motivieren

Buchen.Interessiert folgten sechs Teilnehmer aus den Ortsvereinen Buchen und Walldürn sowie dem Kreisverband Mosbach der Lehrgangsleiterin Sonja Völkel aus Schwäbisch Hall beim Lehrgang „Leiten und Führen von Gruppen“ in Buchen. Wie funktioniert Personalführung im Ehrenamt, wie findet man den richtigen Führungsstil und wie stellt man sich Konflikten? Diesen und anderen Fragen stellten sich die interessierten Helfer im Laufe des Lehrgangs.

Das Seminar „Leiten und Führen von Gruppen“ wendet sich an angehende Leitungs- und Führungskräfte, die kleinere und größere Gruppen von Menschen zielorientiert und eigenverantwortlich zu leiten beziehungsweise zu führen haben.

Die Lehrgangsleiterin Sonja Völkel verstand es, in einer guten Mischung aus Vortrag und Gruppenarbeit, den Teilnehmern die Themenbereiche Führungsdreieck, situatives Führen, Führungsstile, Motivationslehre, Gruppendynamik und Konfliktmanagementtechniken zu vermitteln. In praktischen Gesprächsübungen konnten die Teilnehmer das Erlernte direkt ausprobieren. „In Zeiten des sich wandelnden ehrenamtlichen Engagements liegt der Fokus umso mehr auf einer guten Leitungs- und Führungskraft, die es versteht, Helfer gekonnt zu motivieren und im Ehrenamt zu führen“, so Dominic Burger-Graseck, der den Lehrgang als Kreisbereitschaftsleiter des DRK Kreisverbands Buchen organisiert hatte.

