Buchen.Mitarbeiter des Buchener Bauhofs haben am Montag trotz des Regens die Innenstadt für die heiße närrische Phase vorbereitet. Mit einer großen Menge an Kleidungsstücken und Wäscheklammern ausgestattet, wurden sie mit einem Kran zu den Wäscheleinen in der Fußgängerzone befördert, um diese zu bestücken. In vielen Farben und Ausführungen ziert die Wäsche nun die Innenstadt. Bild: Olaf Borges

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.02.2020