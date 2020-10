Heimatverein hat neue Ehrenmitglieder

Hainstadt.Die traditionell im Juli im Rahmen des Anna-Tages stattfindende Generalversammlung des Heimatvereins Hainstadt fand aufgrund der Corona-Pandemie erst am vergangenen Sonntag statt. In den Räumen der Lebenshilfe eröffnete der Vorsitzende Ewald Gramlich die Versammlung – anstelle des sonst üblichen Heimatliedes – mit einem Gedicht und Gedanken zu der besonderen Situation.

Nach seiner Begrüßung blickte Gramlich auf das vergangene Jahr und die Arbeiten des Heimatvereins zurück. Hier ging er auf die durchgeführte Renovierung der Madonnen-Statue „Bild“ in der Ortsmitte ein. Auf der Statue hatten sich in den vergangenen Jahren wieder viel Moss und Algen abgelagert, die ursächlich auf die in unmittelbarer Nähe stehenden Bäume zurückzuführen sind. Die zur Vermeidung weiterer Ablagerungen erforderliche Entfernung der Bäume wurde aber von der Stadt Buchen nicht bewilligt, so Gramlich. An der im Umkreis bekannten Kapelle St. Anna wurde eine neue Außenbeleuchtung angebracht und um die Bestrahlung des Turmes erweitert.

Der Vorsitzende rief den Mitgliedern ebenfalls die Paris-Reise im vergangenen Jahr in Erinnerung. Zum Ende seines Berichtes bedankte sich Gramlich bei den Mitgliedern, Beiräten, sowie bei seinen Vorstandsmitgliedern für die vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit. Worte des Dankes richtete er auch an Hans-Eberhard Müller der wie bereits in den vergangenen Jahren das Heimatheft, welches den Mitgliedern im Mai ausgehändigt wurde, Korrektur gelesen hatte. Klemens Gramlich stelle den Kassenbericht des Vereins vor.

Mitglieder geehrt

Besonders am Herzen lagen dem Vorsitzenden die Ehrungen langjähriger und verdienter Mitglieder. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Albert Balles, Herbert Dürr, Ingeborg Geier, Klaus Schäfer, Klaus Narloch, Roland Gehrig, Thomas Münch, Dr. Walter Alt und Renate Auerswald geehrt. Angelika Pföhler erhielt eine Ehrung für ihre 15-jährige Tätigkeit als Austrägerin. Die Kassenprüfer Gerhard Kern und Hubert Bethäuser wurden für 15 beziehungsweise 20 Jahre geehrt. Winfried Hemberger erhielt eine Ehrung für 15 Jahre Mitgliedschaft im Beirat, sowie für seine Arbeit als ehemaliger stellvertretender Vorsitzender.

Für seine 30-jährige Tätigkeit als Beirat und die 18-jährige Arbeit als stellvertretender Vorsitzender wurde Bernd Rathmann zum Ehrenmitglied ernannt. Die Ernennung von Margret Gramlich zum Ehrenmitglied für ihre 30-jährige Tätigkeit als Austrägerin wurde von Bernd Rathmann vorgenommen.

Der Dirigent des Musikvereins, Thomas Münch, wurde als Versammlungsleiter gewählt und konnte eine einstimmige Entlastung des Vorstands zu Protokoll geben. Bei den anschließenden Wahlen wurden Ewald Gramlich als Vorsitzender und Kassenwart Klemens Gramlich in ihren Ämtern bestätigt. Die Beiräte Anita Pfaff, Jutta Weismann, Winfried Balles, Ernst Mader und Peter Mayer wurden ebenfalls erneut gewählt. Als neues Beiratsmitglied konnte Ortsvorsteherin Regina Schüßler gewonnen werden. Für Gerlinde Weismann, welche aus Gesundheitsgründen aus dem Beirat ausschied, konnte bislang noch kein Nachfolger gefunden werden.

Zum Ende der Versammlung rief Gramlich die Mitglieder auf, Bekannte und Freunde anzusprechen und für den Beirat des Vereins weitere Mitglieder zu werben. An der Spendenaktion des kirchlichen Bauvereins für den Anbau eines Liftes an der Pfarrscheune spendete der Heimatverein ebenfalls einen höheren Geldbetrag. Mit dem Ausblick auf die angedachte zweitätige Jubiläumsveranstaltung im Jahr 2022 zum hundertjährigen Bestehen des Heimatvereins endete die Versammlung.

