Neckar-Odenwald-Kreis.Immer wieder erlebt Thomas Bauer, Pflegeberater in Mosbach, wie wichtig es ist, derzeit präsent zu sein. So auch im Falle eines Ehepaars, das in einer kleinen, sehr ländlichen Gemeinde im Neckar-Odenwald-Kreis wohnt und altersbedingt nicht mehr in der Lage ist, den Pflegestützpunkt aufzusuchen.

Zudem gehören die Eheleute zur gefährdeten Personengruppe, die vor einer Infektion durch Corona-Viren besonders geschützt werden müssen und deshalb derzeit auch keine öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Daher wurde die Möglichkeit eines Hausbesuchs unter Einhaltung der genannten Hygieneregeln dankbar angenommen. Die 78-jährige Ehefrau ist pflegende Angehörige ihres dementen Ehemanns. Dieser kann nicht mehr alleine aufstehen oder gehen, dafür fehlt dem 81-jährigen mittlerweile die Kraft.

Er kann sich zudem kaum noch alleine beschäftigen, hat Pflegegrad 3 und wird von seiner Frau seit einiger Zeit fast ausschließlich zu Hause versorgt. Die Tagespflegeinrichtung, die er sonst dreimal in der Woche besucht, ist Corona-bedingt im Moment im geschützten Regelbetrieb und kann deshalb von ihm nur einmal die Woche aufgesucht werden. Für beide ist das eine sehr belastende Situation.

Einfühlsame Beratung

Immerhin kommt unverändert zweimal die Woche der ambulante Pflegedienst und hilft bei der Körperpflege. Sehr froh sind sie über die einfühlsame Beratung des Pflegestützpunkts. Der Hausbesuch macht Mut, gibt Hoffnung und bringt neue Ideen, welche Unterstützung beziehungsweise Entlastung aktuell noch möglich ist.

Bei diesem Hausbesuch war es konkret der zusätzliche Einsatz des Pflegediensts für Betreuungsleistungen und die Vermittlung an den ehrenamtlichen Einkaufsservice des Sportvereins im Ort.

Zur Finanzierung der Betreuungsleitung konnte der Entlastungsbetrag für Pflegebedürftige in der häuslichen Pflege, der in monatlicher Höhe von 125 Euro zur Verfügung steht, eingesetzt werden. Der örtliche Sportverein wird mit einer kleinen Spende von den beiden unterstützt.

