Harry Potter und Darth Vader „vertrieben“ das Virus

Hettingen.Beim Zeltlager der DLRG-Ortsgruppe Hettingen verbrachten 41 Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis 15 Jahren gemeinsam mit ihren Betreuern acht erlebnisreiche Tage in Winzenhofen an der Jagst. Dieses Jahr wurden vor Beginn sechs Gruppen festgelegt, die jeweils nur aus Mädchen oder Jungen bestanden und in verschiedenen Zelten untergebracht waren. Bei der Fotorallye in Winzenhofen gingen die einzelnen Gruppen auf die Suche nach aufgelisteten Dingen, um diese dann zu fotografieren.

Mit Schlauchbooten unterwegs

Nachdem es in den Jahren 2017, 2018 und 2019 aufgrund des niedrigen Jagstpegels nicht erlaubt war, Schlauchboot zu fahren, konnte man, da es in den ersten Tagen ordentlich geregnet hatte, die Schlauchboote in Hettingen holen und zahlreiche Fahrten auf der Jagst unternehmen. Eine Fahrt führte nach Westernhausen an ein Stauwerk, an dem die Teilnehmer einen schönen Nachmittag erlebten. Baden in der Jagst und Luftmatratzenfahrten waren fast täglich angesagt.

Kreativität zeigten die Gruppen bei den Skripten und Aufführungen ihrer Theaterstücke mit dem Thema „Corona“: Unter anderem kämpften hier die Superhelden Käpt‘n Jack Sparrow, Harry Potter und Darth Vader, um die Erde vor dem Coronavirus zu retten. Bei der nächtlichen Wanderung zur Jagstbrücke in Winzenhofen wurden die Teilnehmer mit der Fahrt ihrer mit LED-Lichtern beleuchteten Boote, die sie Tage zuvor gebastelt hatten, überrascht. Geschicklichkeit war an den Stationen bei der Lager- und Wasserolympiade gefragt.

Wasserschlacht am letzten Abend

Volleyball, Bastelangebote, Stadt-Land-Fluss, Quizfragen, zahlreiche Kartenspiele und eine Wasserschlacht am letzten Abend vervollständigten das Freizeitangebot. Abends am großen Lagerfeuer wurden Marmeladen- und Knoblauchbrote geröstet.

Als Betreuer fungierten Jürgen Theobald, Armin Kreuter, Benedikt Müller, Ines Nesnidal, Jonas Weber, Samira Bode, Daniel Hasenstab, Torben Edelmann und Jürgen Münch. In der Küche zauberten Christa Theobald, Arno Theobald, Anke Münch sowie Tanja Wolf täglich leckeres Essen auf den Tisch.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 11.08.2020