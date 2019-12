Gutscheinkarten jetzt abholen

Buchen.Die Gutscheinkarten 2020 für bereits ausgestellte Landesfamilienpässe können ab sofort beim Bürgerbüro der Stadtverwaltung abgeholt werden.

Im Rahmen des von der Landesregierung beschlossenen „Programms zur Förderung der Familie“ wurde der Landesfamilienpass eingeführt. Seit dem Jahr 2019 ist die Verwendung des Passes noch mehr auf die Bedürfnisse der Kinder in den unterschiedlichsten Familienkonstellationen ausgerichtet. Mit der Änderung können Kinder den Landesfamilienpass alleine oder mit höchstens zwei der im Pass eingetragenen Erwachsenen nutzen. In den Pass eingetragen werden können neben der berechtigten Person auch weitere vier Begleitpersonen. Eine Nutzung des Passes ohne Kind ist nicht möglich. Der berechtigte Personenkreis kann mit der Gutscheinkarte 2020 und unter Vorlage des Landesfamilienpasses im Jahr 2020 insgesamt 22 Mal die Staatlichen Schlösser und Gärten, sowie die staatlichen Museen in Baden-Württemberg kostenfrei beziehungsweise zu einem ermäßigten Eintritt besuchen.

Ab dem Jahr 2020 erhalten Inhaber des Landesfamilienpasses in Buchen erstmals auch Gutscheinkarten für die ermäßigte Dutzendkarte/Saisonkarte zum Besuch des Hallenbades, sowie für das Waldschwimmbad in Buchen (Odenwald).

Der Landesfamilienpass kann bei der Stadtverwaltung Buchen (Odenwald) im Bürgerbüro oder bei den jeweiligen Ortschaftsverwaltungen beantragt werden. Dort sind auch die Gutscheinkarten für das Jahr 2020 für bereits ausgestellte Landesfamilienpässe erhältlich.

