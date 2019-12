Gutscheine und Bargeld warten im zehnten Türchen

Buchen.Preise im Gesamtwert von 1675 Euro befinden sich im zehnten Türchen des Lions-Advents-Glückskalenders. Fünf Gutscheine über je 50 Euro kommen von Foto Bernhard in Hardheim für die Nummern 8468, 3561, 3182, 6535 und 3853. Vier Gutscheine über je 25 Euro von der Erfapark Apotheke in Hardheim entfallen auf die Nummern 4681, 8004, 8432 und 7503. Von Schuh Berberich gibt es vier Gutscheine über je 25 Euro für die Nummern 3783, 2649, 4599 und 1045. Das Fotostudio Xana in Hardheim hat drei Gutscheine über je 25 Euro eingelegt verteilt auf die Nummern 5944, 4562 und 7724. Zwei Gutscheine über je 25 Euro können bei der Steinemühle eingelöst werden von der 3368 und 7400. Von Optik Barth kommen zwei Gutscheine über je 25 Euro mit den Nummern 6890 und 3462. Euromaster in Buchen beteiligt sich mit einem Gutschein über 50 Euro mit der Nummer 2413. Von der Augenarztpraxis Matthias Giebel in Buchen gibt es 20 Mal Bargeld in Höhe von 50 Euro verteilt auf die Nummern 1008, 4929, 6383, 4246, 8415, 7469, 2183, 1652, 2232, 7586, 3538, 2514, 2297, 7172, 3429, 2710, 4567, 1633, 6841 und 3846.

Alle Gewinne können in der Apotheke am Musterplatz abgeholt werden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 10.12.2019