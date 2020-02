Gute Leistungen mit viel Beifall belohnt

Götzingen.Der Getzemer-Narre-Marsch, Getzi-Ahoi-Rufe bei fröhlicher Stimmung in urwüchsig-närrischer Atmosphäre waren beim bunten Kappenabend im TSV-Sportheim angesagt. Dass Faschenoacht in Herzkerschehausen so richtig Freude spenden und Spaß machen kann, war bei dem belieben Gaudi-Event des TSV Fortuna Götzingen vom Start weg zu erleben. Mit Grüßen an Besucher und Aktivisten eröffnete Uli Rechner den fröhlichen Treff im TSV-Narrentempel und führte in gewohnter Manier durch den sehr unterhaltsamen Abend.

Den ersten Programmpunkt bestritten der Montags-Turnerinnen, die auf launige Weise die Abwesenheit eines Prinzen oder Prinzenpaares gerade im Jubiläumsjahr der Fastnachtsgesellschaft beklagten und damit gleichzeitig auch die mangelnde Bereitschaft der Mitgestaltung aus dem Narrenvolk anprangerten. Die Präsentation einer Interims-Prinzessin konnte den „Notstand im Geschlecht derer von und zu Herzkerschehausen“ zwar auch nicht beheben, löste aber bei den närrischen Untertanen große Heiterkeit aus.

Ihren Ruf als bodenständige närrische Interpretin konnte Ingrid Ehrenfried als „Theres vun Monnem“ einmal mehr unter Beweis stellen. Als Bloomaul mit Wurzeln in Getzi, das heißt also eine gespaltene zweisprachige Persönlichkeit, gab sie so manche Episode oder Neuigkeit rund um ihren Alltag in Monnem und einen Besuch im geliebten Getzi abwechselnd monnemerisch oder getzemerisch zum Besten.

Probleme beim Älterwerden

Ums Älterwerden und besonders die Probleme der Generation „50 Plus“ und die damit verbundenen Vor- und Nachteile machten sich die Donnerstags-Turnerinnen Gedanken. So kreierten sie unter anderem die Herausgabe einer „Senioren-Bravo“, stellten deren Premieren-Ausgabe mit interessanten Antworten von Dr. Spätsommer zu Fragen im Senioren-Kummerkasten vor. Unter dem Slogan „AH-Jungs auf der AHida“ hatten sich die AH-Fußballer allen Coronarvirus-Bedenken zum Trotz auf eine Kreuzfahrt begeben. Was sie bei dem aufregenden Bord- und Deckleben so alles erlebten von Begegnungen mit Prominenten über eigene Turn- und Gesangsdarbietungen bis zu kuriosen Erlebnissen auf dem Promenaden-Deck löste Lachsalven und Beifallsstürme am laufenden Band aus, wie sie übrigens allen Darbietungen vom begeisterten Publikum reichlich gewährt wurden. Zudem gab es dann natürlich für alle Programmgestalter den obligatorischen „TSV-Erinnerungs-Orden 2020“, der wie gewohnt ganz speziell auf den Abend bezogen wieder durch die Donnertags-Turnerinnen gestalteten worden war.

So durften die Besucher einen unterhaltsamen und erfrischend kurzweiligen Fastnachtsabend erleben, der durch das Duo „Die Rinschbachtaler“ musikalisch begleitet wurden. Für die funktionierende Technik zeichnete Andreas Hanifel verantwortlich. Ihnen sowie allen Akteuren auf der Bühne und auch dem ganzen Helfer-Team sowie den Besuchern entboten Martin Hornung und Erwin Holderbach großen Dank des Gastgebers. Fröhliche und närrische Stimmung herrschte im TSV-Narren-Tempel und fleißig wurde das Tanzbein geschwungen dank der tollen Atmosphäre bis weit in den Sonntag hinein. jm

