Gute Erfahrungen gemacht

„Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah.“ Ich wurde im Kreiskrankenhaus Mosbach im Oktober 2019 an der Hüfte operiert. Bereits in der Vorbereitung, in den Gesprächen der Chefärzte vor Ort in den Gemeinden, den Aufklärungsgesprächen, den Auskünften bei Freunden und Bekannten, wurde mein Entschluss bestärkt, mich in den Neckar-Odenwald-Kliniken operieren zu lassen. Zu Chefarzt Dr. med. Bernd Gritzbach, Anästhesist Privat-Dozent Dr.med. Harald Genzwürker, Oberarzt Dr. König und deren Team fand ich bedenkenloses Vertrauen. Die Operation verlief ohne Komplikationen und der Heilungsprozess war reizlos. Umsorgende aufmerksame Krankenschwestern, Therapeutin und sehr gute Verpflegung rundeten den Klinikaufenthalt zu meiner vollsten Zufriedenheit ab. Ich kann aus meiner Sicht die Neckar-Odenwald-Klink Mosbach aufgrund meiner besonders guten Erfahrung nur empfehlen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.12.2019