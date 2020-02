„Gut gelaunt“ und „toll mitgemacht“

Das SWR-Fernsehen war am Mittwoch in Buchen unterwegs. Moderator Jens Hübschen testete für die Sendung „Stadt Land Quiz“, was die Passanten so alles zum Thema Ernährung wissen.

Buchen. Bürgermeister Roland Burger und Beki-Referentin Ulrike Kleinert bekamen kurz nach 10 Uhr am Alten Rathaus das Bilderrätsel vorgestellt und machten sich – unterstützt von Sarah Wörz vom Fachdienst

...