Grundstücke nach wie vor heiß begehrt

Im fünften und letzten Bauabschnitt des „Hühnerbergs“ in Hettingen sind 39 zusätzliche Bauplätze entstanden.

Hettingen. Noch unter der Leitung von Bürgermeister Josef Frank entstand 1999 das Baugebiet „Hühnerberg“ in Hettingen. Am Donnerstagmorgen wurde die offizielle Abnahme des fünften und letzten Bauabschnitts mit 39 zusätzlichen Grundstücken durchgeführt. Insgesamt sind im Laufe der Jahre 165 Bauplätze entstanden. „Die meisten sind verkauft. Der Bedarf ist weiterhin hoch, vor allem junge Familien sind interessiert“, erzählte Bürgermeister Roland Burger, der von einer „beeindruckenden Maßnahme“ sprach. Sein Dank ging an die Firma Tomac, welche für die 979 000 Euro teure Maßnahme verantwortlich war.

Ärger über Weigerung

In Eigenverwaltung sei auch die Infrastruktur für Glasfaseranschlüsse geschaffen worden. „Anfangs wollte die Telekom hier gar nichts machen, dann plötzlich doch. Bei diesem letzten Abschnitt hat man sich wieder verweigert“, berichtete Burger. Er vermutete, dass spekuliert worden sei, die Kosten auf die Stadt abdrücken zu können. „Es kann nicht sein, dass man so erpresst wird.“

Stadtwerke-Geschäftsführer Andreas Stein erklärte, dass die Stadtwerke zusammen mit dem städtischen Bauamt in Eigenregie die Infrastruktur geschaffen haben. Die Glasfaser-Leitungen wurden nun an die Breitbandversorgung Deutschland (BBV) vermietet.

Bürgermeister Burger gab im Rahmen der Abnahme in Hettingen auch bekannt, dass die Bewerbungsphase für die „Marienhöhe“ im nächsten Jahr starten soll. Aufgrund der großen Nachfrage – für 160 Bauplätze gingen über 300 Bewerbungen ein – soll dort das „Ulmer Vergabemodell“ angewendet werden.

Punktevergabe bei „Marienhöhe“

Dieses bewertet die Bewerbungen nach sozialen Kriterien und vergibt dafür Punkte. Wenn beispielsweise eine Familie aus Buchen dort bauen möchte, gibt es Pluspunkte. Oder wenn sich jemand ehrenamtlich engagiert in sogenannten „Blaulichtjobs“, also Feuerwehr oder DRK. Punktabzug gibt es dagegen, wenn jemand von außerhalb der Region einen Zweitwohnsitz bauen möchte oder in Buchen bereits einen Bauplatz besitzt. Am Ende entscheidet die Punktesumme, der Zeitpunkt der Bewerbung nach dem Motto „Wer zuerst kommt . . .“ spielt keine Rolle. Über Details soll noch in der Verwaltung und später im Gemeinderat entschieden werden.

„Die ,Marienhöhe’ wird unser nächstes großes Bauprojekt. Wir stellen momentan schon fest, dass vermehrt Leute aus den Ballungsgebieten hierher ziehen möchten“, so Burger.

