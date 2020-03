Grundstück in Buchen erworben

Buchen.Die Gebrüder Schweinle Immobilien GbR hat ein rund 26 000 Quadratmeter großes Grundstück, inklusive Logistikimmobilie mit über 14 000 Quadratmetern Hallenfläche, in Buchen erworben. Verkäufer der Liegenschaft ist die Baumbusch Grundstücksverwaltung GbR. Bei dem Kaufprozess war Logivest gemeinsam mit Werner Immobilien, Heilbronn beratend tätig. Über den Kaufpreis vereinbarten beide Parteien Stillschweigen.

Im Gewerbegebiet am nördlichen Stadtrand von Buchen gelegen, ist das Areal direkt an die Bundesstraße 27 angebunden. Gebrüder Schweinle Immobilien hält bereits mehrere Liegenschaften in der Region. Das Kaufobjekt in Buchen geht als Investment in den Bestand der Gesellschaft ein.

