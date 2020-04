Grüngutannahme beginnt

Neckar-Odenwald-Kreis.Die Grüngutannahme im Neckar-Odenwald-Kreis beginnt wieder am Samstag, 11. April. In Zusammenarbeit mit den landwirtschaftlichen Maschinenringen nimmt die KWiN wöchentlich in allen Ortsteilen Grüngut und Gartenabfälle aus Privathaushalten an.

Die Annahme erfolgt zu den gewohnten Zeiten auf den bekannten Sammelplätzen. Der jeweilige Termin mit Annahmestelle können dem grünen Entsorgungskalender von AWN und KWiN auf Seite 8, „Wichtige Informationen“, entnommen werden.

Der Entsorgungskalender ist für alle Gemeinden und Ortsteile auch abrufbar unter www.awn-online.de/kalender.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 03.04.2020