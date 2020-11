Grüngut-Sammlung im Landkreis

Neckar-Odenwald-Kreis.Die Herbst-Straßensammlung für Grüngut in den Städten und Gemeinden des Neckar-Odenwald-Kreises findet von Montag, 16., bis Samstag, 21. November, statt.

Ab 8 Uhr gebündelt

Das Grüngut muss am Sammeltag ab 8 Uhr gebündelt am Straßenrand bereitliegen. Die Bündel dürfen nicht länger als zwei Meter und nicht schwerer als 20 Kilogramm sein. Sie dürfen nur mit Schnüren aus Naturmaterialien wie Baumwolle, Sisal oder Jute verschnürt sein, auf keinen Fall aber mit unverrottbaren Materialien wie Plastikschnüren oder Drähten. Feines Material, wie beispielsweise Laub, kann auch in Säcken oder anderen Behältern bereitgestellt werden. Diese werden nach dem Entleeren am Grundstück zurückgelassen.

Es dürfen allerdings keine Küchenabfälle oder andere Fremdstoffe enthalten sein. Es besteht die Möglichkeit, dieses Grüngut selbst zum Grüngutplatz zu bringen.

