Grüner Traktor von Firmengelände gestohlen

Buchen.Bislang unbekannte Täter haben am Montag gegen 19.35 Uhr einen Traktor vom Hof eines Landmaschinenhandels in der Walldürner Straße in Buchen gestohlen.

Ein Mitarbeiter der Firma bemerkte am Mittwoch gegen 17 Uhr, dass der Traktor nicht mehr auf dem Hof stand, weshalb er die Polizei verständigte. Im Verlauf der bisherigen Ermittlungen wurde festgestellt, dass der oder die Täter am Montag gegen 19.35 Uhr mit dem Ackerschlepper vom Werksgelände in Richtung Walldürn fuhren. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen grünen Traktor des Herstellers John Deere mit Frontlader. Dieser hat einen Wert von circa 25 000 Euro.

Der entwendete Ackerschlepper stand auf dem Hof eines Landmaschinenhandels in der Walldürner Straße. © Polizei

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 05.02.2021