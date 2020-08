Große Vorfreude auf das „Heimspiel“

Das Duo „Café del Mundo“ hat am Samstag ein ganz besonderes Konzert: Das erste „Heimat Sound Open Air“ am Buchener Wartturm steht an.

Buchen. „Von Bach bis Santana, von AC/DC bis U2 – alles was man gitarrisieren kann, haben wir im Gepäck. Es ist für jeden Geschmack etwas dabei“, meinten Jan Pascal und Alexander Killian im Vorfeld des ersten „Heimat Sound Open Airs“ beim Buchener Wartturm. Am Samstag, 15. August, findet dort zum ersten Mal ein richtiges Konzert statt.

Eigentlich auf Tournee

Normalerweise wäre das Duo zum aktuellen Zeitpunkt in Südkorea auf Tournee. Doch Jan Pascal und Alexander Killian betonen: Es muss nicht immer London, Paris, Hamburg oder München sein. „Ich genieße den Puls der Metropolen sehr. Ich kann mich in den Strom fallenlassen, spüre das pralle Leben, die kulturellen Vielfalt, die Geschwindigkeit. Das geht für einige Nächte supergut“, meint etwa Jan Pascal. „Wenn ich dann zurück nach Buchen komme, fühle ich mich komplett wohl. Ich liebe diese Unaufgeregtheit, die gute Luft beim Spaziergang im Odenwald, die guten Lebensmittel.“

Und auch für Killian ist die Abwechslung wichtig. „Im Wechsel liegt die Spannung. Man bringt stets eins ins andere mit. In München werden wir als ,Volksgitarristen’ gefeiert, zuhause sind wir Globetrotter.“ Umso mehr vermissen die Beiden das Reisen. „Musiker müssen reisen. Es ist Teil des Berufsbildes, Seelen zum Schwingen zu bringen, aber genauso Schwingungen aufzunehmen. Menschen verfügen über erstaunliche kreative, schöpferische Kräfte“, findet Jan Pascal. Er sei voller Hoffnung, „dass wir nicht nur den Virus überwinden werden, sondern, dass die Krise Potenzial zur Veränderung birgt und wir danach noch nachhaltiger, gerechter und schöner zusammen auf dem Planeten sein können“. Am Samstag sei für jeden Musikgeschmack etwas dabei. „Von Bach bis Santana, von U2 bis Manuel Defalla. Das macht genau ,Café del Mundo’ aus“, so Alexander Killian. Alles atme musikalische Vielfalt und Buntheit. Das Duo habe die künstlerische Vision, Menschen wieder zusammen zu bringen. „Unsere Gesellschaft ist so partikular geworden. Da braucht es Kräfte, die zusammenführen, auf das Wesentliche kommen, und das ist in einer sehr rational geprägten Welt, der Raum der Seele. Und wer könnte ihn schöner füllen als die Musik?“

Das Duo freut sich auf das „Heimspiel“. So meint etwa Jan Pascal: „Das fühlt sich an wie: ,Schatz, wir bekommen Gäste.’ Nur, dass es eben 499 sind.“ Ihm war die Idee zur Veranstaltung beim Morgenspaziergang am Wartturm gekommen.

„Für mich hat Buchen eine besondere Bedeutung. Hier sind wir uns bei einem Gitarren-Workshop im Sommer 2007 begegnet. Insofern kann ich sagen, Buchen hat mein Leben verändert“, erklärt Alexander Killian, weshalb auch für ihn der Auftritt am Wartturm etwas Besonderes ist. Das Open Air ist eine Kooperation der Initiative „Welt-Musik-Stadt-Buchen“ und der Firma Häfner Veranstaltungstechnik Buchen. Einige Restkarten gibt es noch bis Freitag bei der Touristinformation am Bild. Die Onlinebestellung mit Versand endet Donnerstag. Die Veranstalter bitten um Vorreservierung.

