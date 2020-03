Große Musik und dramatisches Spiel

Die Stadthalle Buchen wurde am Donnerstagabend zur Pariser Oper. Das „Phantom der Oper“ war zu erleben – Deborah Sasson auf Abschiedstournee.

Buchen. Mit geschickten Projektionen entstand bei „Phantom der Oper“ auf der Stadthallenbühne ein zuweilen dreidimensionales Bühnenbild. Die Darsteller überzeugten mit ihren gesanglichen und schauspielerischen Darbietungen die rund 430 Besucher. Die Sopranistin Deborah Sasson präsentierte dem Buchener Publikum eine Inszenierung der weltbekannten Romanvorlage von Gaston Leroux, die mit dem sehr bekannten Musical von Andrew Webber wenig gemein hat. Die dargebotene Version orientiert sich stärker an der Romanvorlage, die vor mehr als hundert Jahren erstmals erschienen ist.

Nach dieser flieht ein ehemaliger persischer Geheimagent, der im Gesicht entstellt ist, nach Paris und taucht in der dortigen Oper unter. Er verliebt sich in ein Chormädchen namens Christine. Diesem verhilft er zu einer überragenden Solistenstimme. Christine verliebt sich aber in einen Jugendfreund, in den Grafen Raoul. Die Dreiecksbeziehung führt schließlich zu einem dramatischen Finale, in dem das Phantom droht, die ganze Oper in die Luft zu sprengen. Am Ende aber siegt die Kraft der Liebe.

Wie Deborah Sasson im Gespräch mit den FN erläuterte, hatte sie schon seit längerer Zeit geplant, den bekannten Roman neu als Musical zu inszenieren. Rechtzeitig zur Konzertsaison 2010/11 gelang es dem Produzententeam, die neue Inszenierung fertigzustellen. Seitdem tourt sie mit einem Ensemble in wechselnder Besetzung durch die Lande und feiert große Erfolge. Insgesamt sind 60 Personen an der Aufführung beteiligt, darunter ein Orchester mit 18 Profimusikern sowie 17 Darstellerinnen und Darsteller auf der Bühne. Für das Bühnenbild werden Gazé-Vorhänge eingesetzt. Auf diese werden mittels eines Computerprogramms, das von einem Techniker gesteuert wird, von vorn oder von der Bühnenrückwand aus Bilder projiziert.

Dadurch entstehen phantastische, teilweise magische Ansichten. Realität und Illusion verschwimmen. Agiert ein Darsteller wirklich live auf der Bühne oder ist er Teil eines Films? Wird die Musik vom Band eingespielt oder singt die Person wirklich?

Nach den Worten von Deborah Sasson gab es während der gestrigen Aufführung kein Playback. Nur der beabsichtigte Rülpser, der der Opernsängerin und Christine-Konkurrentin La Carlotta peinlicherweise entfährt, war nicht live dargeboten. Und auch Geräuscheffekte wurden vom Band eingespielt.

Wegen der im Vergleich zu großstädtischen Opernhäusern kleinen Bühne in der Buchener Stadthalle musste man auf einige Effekte verzichten, was der Gesamtwirkung der Inszenierung jedoch keinen Abbruch tat.

Deborah Sasson übrigens wurde zwar in Boston geboren und ist ein bei bedeutenden Aufführungen gefeierter Star. Sie lebt allerdings schon seit Jahren in Deutschland, zurzeit in Bensheim an der Bergstraße. mb

