Grillparty eskalierte

Haßmersheim.Es sollte eine Grillparty für die Freunde ihres Sohnes werden. Am Freitagmorgen, gegen 1.30 Uhr, kam es jedoch zu Streitigkeiten zwischen der Mutter und ihrem Sohn in Haßmersheim. Die Mutter schlug nach Angaben der Polizei im Verlauf der Streitigkeiten zunächst auf ihren 19-jährigen Sohn und später auch auf zwei Partygäste ein. Da sie hierfür Gegenstände nutzte, muss sie nun mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen. Der 19-Jährige wollte nach der Auseinandersetzung in die Wohnung. Da die Tür verschlossen war, trat er kurzerhand die Verglasung ein. Die Polizei konnte die Gemüter wieder beruhigen. pol

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.08.2019